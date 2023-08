escuchar

Luego de que motochorros asaltaran y mataran a una a niña de 11 años cuando estaba por entrar en una escuela de Lanús, un vecino y testigo del hecho dio detalles del asalto que terminó con la muerte de Morena Domínguez. La víctima sufrió un golpe en la cabeza y falleció de paro cardiorrespiratorio en un hospital donde había sido trasladada por una ambulancia.

“Dejé a mi hija en el colegio y me agarró el semáforo cuando estaba yendo para mi casa”, comenzó a relatar Damián, quien circulaba por las calles de Lanús en su auto. “Desde la esquina, veo a la nena forcejear con el motochorro, que le estaba sacando la mochila, y les tiré el auto encima. Intenté encerrarlos, hice marcha atrás y ahí se subieron a la vereda”, precisó.

Y siguió, en diálogo con C5N: “Me apuntaron con lo que parecía un arma, pero no lo sé porque todavía estaba oscuro”.

Damián siguió su relato, e indicó que persiguió a los motochorros otros cien metros, pero se dieron a la fuga. “Volví y me encontré que la niña ya estaba asistida por otro vecino, y me fui”, indicó. “Este tipo de episodios es muy común acá; si no es a la hora del colegio, es al mediodía o a la noche. Siempre pasa lo mismo” , cerró.

Ataque motochorros en Lanús: mataron a una niña de 11 años

El crimen ocurrió hoy a las poco después de las 7.27 en las cercanías de la Escuela de Educación General Básica (EGB) N° 60 Almafuerte, en Molinedo al 3200, en el barrio Villa Giardino de la localidad de Villa Diamante, en Lanús, donde Morena Domínguez, de 11 años, fue atacada por dos motochorros que le robaron sus pertenencias.

El crimen quedó registrado por una cámara de seguridad. En las imágenes se observa la parte final del ataque de los motochorros y cómo la víctima fue arrastrada un par de metros por la moto de los delincuentes, que después fueron acorralados por el auto que manejaba Damián.

Según la filmación, cuando la niña cae sobre el asfalto, el delincuente que viajaba como acompañante se bajó de la moto para robar las pertenencias de la víctima y luego volvió a subir al vehículo para escapar.

Tanto Damián como una persona que circulaba a pie por el lugar intentaron correr a los motochorros, pero los delincuentes huyeron a toda velocidad.

Domínguez se descompensó en el lugar del ataque y un médico del Servicio de Atención Médica (SAME) le hizo masajes de RCP. Después, la niña fue trasladada al Hospital Evita de Lanús, donde falleció de un paro cardiorrespiratorio.

El crimen es investigado por la fiscal Silvia Busano, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 7 del Departamento Judicial de Lanús-Avellaneda, quien se encontraba en el lugar del ataque de los motochorros.

