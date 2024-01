escuchar

El padre de Tomás Tello, el joven de 18 años que fue asesinado el 1° de enero de una puñalada en la costanera de Santa Teresita, respondió a las declaraciones del ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, que había señalado a la víctima por hacer una fiesta “clandestina” en la casa de su abuela, sin aviso a las autoridades. “Es un caradura. Esto se hubiese evitado si él y la gente que trabaja para él hubiesen estado trabajando”, afirmó Daniel Tello.

“Tenían que estar cuando los necesitaba la gente de Santa Teresita, no estar de vacaciones o que los policías que mandó a trabajar estuvieran festejando Año Nuevo”, agregó el hombre en diálogo con Urbana Play. Asimismo, apuntó nuevamente contra la gestión de la Policía y aseguró que “no quieren ver lo que está pasando”. “En el Partido de la Costa se ocultan muchas cosas”, indicó.

Actualmente, el caso cuenta con diez detenidos, dos de ellos menores de edad. “Yo quiero justicia para que cada uno de los que le pegó esté preso el resto de su vida”, confesó y aseveró: “Todos le pegaron durante esas seis cuadras. Si no los meten presos, me voy a hacer cargo yo”.

Tomás Tello Captura

El ministro de Seguridad también apuntó contra el padre de la víctima por no haberse acercado con su hijo a la comisaría por las amenazas que recibió una semana antes del hecho. “No pensé en hacer la denuncia porque no fue nada. Es un cara rota, no me puede decir esto ahora, ¿mataron a mi hijo por mi culpa? ¿Eso quiere decir?”, replicó Tello y denunció que el municipio no manda policías a controlar la zona de la costanera en donde mataron a su hijo.

Al mismo tiempo, el hombre explicó que la primera pelea ocurrió a pocos metros de su casa y que él mismo fue el que separó a su hijo y a los amigos de la patota que lo atacó. “Les pedí que se vayan y los acompañé dos cuadras. Cuando volví, vi que se les habían caído los documentos y los guardé. Cuando me enteré que estaban buscando a Tomás, pensé que era para que les devolvamos todo”, contó Tello.

“Vivo hace 38 años acá, mis viejos hace 55, todos sabemos lo que pasa en el Partido de la Costa. El municipio trae gente para llenarse los bolsillos, para que vengan a delinquir”, afirmó en referencia a que los detenidos son trabajadores ambulantes que tenían causas previas en la zona oeste de la provincia de Buenos Aires. Finalmente, reiteró su pedido a la Justicia: “Queremos justicia y que sea de la sana: perpetua para todos. Yo no voy a perdonar a ninguno de los que estuvo ahí”.

El crimen de Tomás Tello

El ataque ocurrió pasadas las 7 del 1 de enero de 2024 en el cruce de la calle 44 y la avenida Costanera de Santa Teresita cuando Tello fue a festejar el comienzo del nuevo año con amigos y primos, y fue interceptado por una decena de personas que comenzaron a agredirlo con un arma blanca y golpes de puño.

Como consecuencia, el joven sufrió al menos una herida punzocortante en el tórax, por lo que tuvo que ser trasladado de urgencia al hospital de Santa Teresita, donde falleció.

Hay diez involucrados en el hecho, de 16, 17, 21, 22, 27, 29, 33 y 57 años. Los siete mayores de edad están imputados por “homicidio agravado por alevosía y concurso premeditado de más de dos personas”. El principal acusado es Damián Kopelian, de 21 años, señalado como autor de la puñalada mortal.

LA NACION