Crimen de Fernando: decretaron 48 horas de duelo en Villa Gesell

Villa Gesell decretó 48 horas de duelo por el crimen de Fernando Báez Sosa Fuente: LA NACION

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 21 de enero de 2020 • 13:26

Luego de la "sentada pacífica" de ayer, donde vecinos y turistas reclamaron justicia para Fernando Báez Sosa y por un Villa Gesell en paz, la municipalidad decretó 48 horas de duelo.

El comunicado dice: "Se decreta duelo municipal por 48 horas a partir de la hora cero del día 21 y hasta la hora 24 del día 23 de enero de 2020, en virtud del lamentable asesinato de Fernando Báez Sosa, joven que se encontraba de vacaciones en nuestra localidad. Se dispone el izamiento a media asta de la bandera de los edificios públicos municipales".

Si bien el decreto no dice nada acerca de la actividad de los boliches, desde la municipalidad aseguraron que se suspenden todas las actividades, pero no dieron más detalles.

"Este es el pueblo solidario que se juntó a pedir justicia. Le quiero decir al boliche Le Brique que Villa Gesell no está de fiesta, ya que eso publicó en sus redes sociales el mismo día que Fernando Murió. Aunque esto no es solo de Le Brique, esto pasa en todos los boliches. Solo los sacan del boliche y no se hacen cargo. Yo les pido a los comerciantes que se llevan el billete de nuestros hijos, que los cuiden, porque para nosotros valen oro", dijo ayer en la marcha Gabriela Covelli, una madre que perdió a su hijo a raíz de una mala praxis y llevó un parlante y un micrófono para hablar frente al público.

Y continuó: "Fernando es el hijo de todos. Basta de negociar con la sangre de nuestros chicos. Le queremos pedir al intendente, en repudio de la violencia, que decrete un duelo en la ciudad de Villa Gesell. Le pido a Le Brique, que salgan y pidan perdón por la fiesta que esa misma noche festejaron. No saben ellos lo que es cargar con la muerte de un hijo. También debemos hacernos cargo porque estos jóvenes son resultado de lo que nosotros hacemos. Perdón a Fernando, perdón a la mamá y al papá".