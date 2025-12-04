Video: las insólitas maniobras con las que un borracho con 2,45 gramos de alcohol en sangre chocó cuatro autos

Faltaban pocos minutos para las 23.30 de este miércoles cuando un llamado al 911 alertó que, en el barrio porteño de Villa del Parque, un auto estaba chocando a varios vehículos estacionados. Incluso había impactado contra el frente de una vivienda. Cuando los oficiales llegaron, el test de alcoholemia confirmó lo que sospechaban: el conductor tenía 2,45 gramos de alcohol por litro de sangre.

Una cámara de seguridad registró toda la secuencia. Como si se tratara de un autito chocador, el automovilista avanzaba y retrocedía colisionando contra todo lo que encontraba a su paso. Ante el asombro de los vecinos, la SUV Ford Territory dio marcha atrás y embistió un primer vehículo estacionado en la esquina, al que llegó a desplazar varios centímetros.

Video: las insólitas maniobras con las que un borracho con 2,5 gramos de alcohol en sangre chocó cuatro autos

Después, el conductor ebrio intentó retomar la circulación, pero al girar calculó mal y volvió a golpear a otro auto estacionado. En esa maniobra se subió a la vereda y terminó impactando contra el frente de una vivienda, que luego fue inspeccionada y no presentó riesgo de derrumbe. Según informó la Policía de la Ciudad, en total fueron cuatro los rodados dañados durante el episodio.

Al ser hallado por los efectivos, el conductor emanaba aliento etílico —informaron fuentes policiales—. Tras ser asistido por el SAME —sin necesidad de traslado—, la fiscalía Oeste ordenó realizarle el test de alcoholemia, que confirmó un nivel de 2,45 g/l.

Noticia en desarrollo