Entradera mortal. Mataron a una jubilada durante un robo en La Matanza

El corazón de Susana Antonia Díaz, de 79 años, no resistió el trauma de enfrentar a los dos delincuentes que la sorprendieron mientras descansaba en su casa y amenazaban con torturarla y matarla.

Cuando los asaltantes abandonaron la vivienda situada en Santo Tomé al 6800, en González Catán, partido de La Matanza, Humberto, el esposo de Susana, se dirigió a la cocina y encontró el cuerpo sin vida de su mujer.

Los asaltantes usaron barretas para romper una reja y sorprender al matrimonio de jubilados, mientras descansa. Entre gritos, amenazas y mediante la aplicación de violencia física, los asaltantes separaron a la pareja. A Humberto lo encerraron en una habitación y a Susana la llevaron a la cocina.

Con la aplicación de violencia verbal y física, los delincuentes pretendían que Humberto y Susana revelaran el lugar en el que tenían guardada una suma de dinero.

Aparentemente, los asaltantes tenían el dato de que el matrimonio había recibido dinero. Se trata de una pista que los investigadores judiciales tienen en cuenta para tratar de establecer si alguien del entorno pasó información a los ladrones.

Según fuentes judiciales, los delincuentes se apoderaron de $4.000.000, abandonaron a la mujer sin vida y huyeron.

Si bien la autopsia no había finalizado, los médicos que revisaron el cuerpo de la víctima abonaron la presunción que indicaba que la mujer habría fallecido a raíz de un infarto debido a que su corazón no soportó el trauma de haber sido amenazada y golpeada.

Hasta el momento, la policía no logró apresar a los asaltantes.