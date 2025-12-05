Entradera mortal. Mataron a una jubilada durante un robo en La Matanza
Dos delincuentes sorprendieron a la víctima cuando descansaba con su esposo; usaron barretas para romper una reja y escaparon con 4.000.000 de pesos
- 2 minutos de lectura'
El corazón de Susana Antonia Díaz, de 79 años, no resistió el trauma de enfrentar a los dos delincuentes que la sorprendieron mientras descansaba en su casa y amenazaban con torturarla y matarla.
Cuando los asaltantes abandonaron la vivienda situada en Santo Tomé al 6800, en González Catán, partido de La Matanza, Humberto, el esposo de Susana, se dirigió a la cocina y encontró el cuerpo sin vida de su mujer.
Los asaltantes usaron barretas para romper una reja y sorprender al matrimonio de jubilados, mientras descansa. Entre gritos, amenazas y mediante la aplicación de violencia física, los asaltantes separaron a la pareja. A Humberto lo encerraron en una habitación y a Susana la llevaron a la cocina.
Con la aplicación de violencia verbal y física, los delincuentes pretendían que Humberto y Susana revelaran el lugar en el que tenían guardada una suma de dinero.
Aparentemente, los asaltantes tenían el dato de que el matrimonio había recibido dinero. Se trata de una pista que los investigadores judiciales tienen en cuenta para tratar de establecer si alguien del entorno pasó información a los ladrones.
Según fuentes judiciales, los delincuentes se apoderaron de $4.000.000, abandonaron a la mujer sin vida y huyeron.
Si bien la autopsia no había finalizado, los médicos que revisaron el cuerpo de la víctima abonaron la presunción que indicaba que la mujer habría fallecido a raíz de un infarto debido a que su corazón no soportó el trauma de haber sido amenazada y golpeada.
Hasta el momento, la policía no logró apresar a los asaltantes.
- 1
Cayó Cachorra, la “viuda negra” que mató al hombre que se había enamorado de ella
- 2
Narcopolicía detenida. La oficial sorprendida con 14 kilos de cocaína había trabajado en Asuntos Internos de la PFA
- 3
Los mendocinos detenidos por robar en un shopping de Miami volvieron a la Argentina, pero deben regresar a EE.UU. en enero para una audiencia clave
- 4
Video: las insólitas maniobras con las que un borracho con 2,47 gramos de alcohol en sangre chocó cuatro autos