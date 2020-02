Los ocho detenidos serán trasladados al Juzgado de Garantías Fuente: LA NACION - Crédito: Hernán Zenteno

Darío Palavecino 11 de febrero de 2020 • 13:53

Los ocho rugbiers detenidos por el asesinato de Fernando Báez Sosa estarán en la audiencia clave en la que se decidirá si se les dicta la prisión preventiva por el crimen ocurrido el 18 de enero pasado en Villa Gesell.

Según informaron fuentes de la causa a LA NACION, en esa audiencia podrán estar presentes todos los acusados junto a sus defensores y la querella ante el juez de Garantías. Su principal objetivo es que las partes desarrollen sus argumentos para que el magistrado defina si dicta las prisiones preventivas. En ese espacio, los acusados pueden hablar para que el magistrado tenga una primera impresión sobre ellos.

Si bien la presencia de los imputados es "renunciable" y no resulta indispensable su presencia, se pudo confirmar que concurrirán a la audiencia que se desarrollará en la sede del juzgado de Villa Gesell. El juez de Garantías David Mancinelli, según pudo confirmar LA NACION, ya autorizó los traslados para que lleguen desde la Unidad Penal 6 de Dolores, donde están alojados desde hace casi dos semanas, y su regreso al término de la audiencia.

"No es de trascendencia su presencia porque aún no declararon y lo que puedan decir ante el juez no debería aportar demasiado", confiaron fuentes judiciales cercanas a esta causa.

Fernando Burlando, abogado que estará en esa audiencia en representación de los padres de Báez Sosa, remarcará allí que a la fiscal le quedaba tiempo para sumar pruebas antes de presentar el pedido de preventivas. Insistirán que en este crimen hay otros dos calificantes: matar por placer y estado de indefensión, este último mencionado por la fiscal Verónica Zamboni en el requerimiento que hizo ayer para que ochos de los diez acusados sigan en prisión.

Para la fiscal Zamboni, todos los acusados "tenían plena conciencia y conocimiento de que habían causado la muerte de Fernando" y a pesar de ello "todos ellos huyeron del lugar y se escondieron".