Ctera convocó a un paro en reclamo de justicia por el asesinato de la docente Nanci Godoy en Corrientes

La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera) convocó a un paro que se realizará mañana en reclamo de justicia por el asesinato de la docente Nanci Godoy, cuyo cuerpo fue encontrado hoy en Corrientes. Los dirigentes de ese gremio lanzaron una jornada de duelo, paro y movilizaciones por “la precariedad, aislamiento y desprotección” que, a su entender, tuvo la víctima que fue atacada en una escuela rural.

“Exigimos una investigación exhaustiva, transparente y sin demoras, que permita conocer toda la verdad, determinar las responsabilidades y garantizar justicia”, expresó el gremio en un comunicado.

Y agregaron: “Reclamamos al Gobierno de la provincia de Corrientes y al Gobierno nacional que asuman las responsabilidades que les corresponden frente a las condiciones de precariedad, aislamiento y desprotección en el que nuestra compañera desarrollaba su tarea docente”.

El cuerpo de Nanci Estela Godoy, la docente de 52 años que estaba desaparecida desde hacía al menos 19 días en la zona rural del sur de Corrientes, fue encontrado ayer, semisumergido en un bañado de una zona de monte a unos 15 kilómetros al este de la Escuela N° 626 del Paraje El Malezal, dentro de la estancia El Curupí, donde la víctima trabajaba como docente suplente.

Cinco personas están detenidas en esta causa. Todas trabajan en la estancia donde la docente enseñaba a hijos de los peones. La fiscalía encaró la investigación como un caso de homicidio, por lo que incluso antes de confirmarse esa hipótesis con el hallazgo del cuerpo, se había acusado de femicidio a tres sospechosos, mientras que la esposa de uno de ellos fue imputada de homicidio y otro hombre está preso por haber brindado un falso testimonio.

El cuerpo será trasladado a Esquina y será sometido a la correspondiente autopsia. Los investigadores adelantaron que se encuentra en un avanzado estado de descomposición.

El resultado del análisis forense será clave para confirmar o revertir la hipótesis de investigación trazada por los fiscales Javier Gustavo Mosquera y María Andrea González, para quienes Nanci Godoy fue víctima de un femicidio. Si bien los restos se encuentran en mal estado –estuvieron a la intemperie quizás durante dos semanas–, el informe podría revelar no solo la data y la causa primaria del deceso, sino también si la docente fue eventualmente víctima de un abuso sexual.

Como se consignó, hasta el momento hay cinco detenidos. El juez de Garantías de Esquina, Gustavo Vallejos, dictó el lunes pasado la prisión preventiva de Ireneo Antonio Zarza y de Felipe Dionisio Sandoval como presuntos autores materiales del femicidio de la docente. El viernes último había hecho lo mismo con Sergio Nahuel Rojas, pareja de Rosa Leguizamón, a la que consideró coautora del delito de homicidio simple.

En paralelo, Ernesto Ezequiel Bordón, un peón, está detenido, ya que fue acusado de falso testimonio. Él fue el primero que habló del eventual asesinato de Godoy a manos de dos peones, aunque luego su abogado dijo que había dicho eso cuando era sometido a apremios ilegales por la policía de Corrientes.

En los últimos procedimientos en lugares relevantes del caso se encontraron prendas quemadas en la tapera que utilizaba Zarza, capataz del establecimiento usado en la explotación agropecuaria y como coto de caza, aspecto, este último, que podría empezar a cobrar relevancia en la investigación, según fuentes consultadas por LA NACION.

En esa tapera, situada a unos 150 metros de la escuela donde Godoy prestaba tareas para un pequeño grupo de alumnos, hijos de los peones de la estancia El Curupí, también se encontró un bozal.

Godoy se había comunicado por última vez con su familia el 7 de octubre: envió un mensaje de WhatsApp desde la escuela rural.