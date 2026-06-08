Cuatro muertos en un choque múltiple sobre la Ruta 12

Cuatro personas murieron este lunes en un choque múltiple en la zona de Isla Talavera, en el sector bonaerense del Delta, a la altura del kilómetro 98. El siniestro involucró a tres vehículos —una camioneta y dos autos.

Murieron tres personas en choque un múltiple sobre la Ruta 12 en Isla Talavera

Según las primeras reconstrucciones, el accidente, que ocurrió cerca del Complejo ferrovial Zárate - Brazo Largo mano hacia Ciudad de Buenos Aires, fue tan violento que derivó en el vuelco de uno de los autos.

El tránsito hacia la Ciudad de Buenos Aires está totalmente interrumpido en ese sentido. Bomberos de Campana trabajan en lugar caracterizado por baja cobertura de señal.

Tercer choque en la misma ruta

Horas antes un camión, que circulaba en sentido hacia Entre Ríos, colisionó con un cartel junto a la ruta 12 tras perder el control del vehículo. El hecho ocurrió alrededor de las 8:25 a la altura del kilómetro 115 de la autovía, según consignó el medio local ElOnce.

El camión involucrado en el siniestro volcó y parte de su estructura quedó sobre la calzada contraria. De acuerdo a las primeras reconstrucciones policiales, el camión transportaba cajones vacíos de frutas cuando se produjo el despiste.

Un camión chocó contra un cartel de señalización de tránsito en la Ruta 12

Se desplegó un operativo de seguridad vial que interrumpió la circulación en sentido Entre Ríos-Buenos Aires hasta que horas mas tarde la concesionaria vial AUMESA restableció el tránsito en esa zona en Ibicuy, provincia de Entre Ríos.

Asimismo, durante la noche del domingo a la altura del kilómetro 127 de la Ruta 12, se registró otra colisión entre dos camiones. Uno de los conductores resultó herido y debió ser atendido en un hospital cercano.