Una camioneta a contramano provocó un choque múltiple en Belgrano: ocho heridos

Un violento choque en cadena alteró este domingo el mediodía la tranquilidad del barrio porteño de Belgrano y dejó un saldo de ocho heridos, cuando una camioneta circuló a contramano y provocó una múltiple colisión que involucró a cuatro autos y dos motocicletas en el cruce de las avenidas Cramer y Monroe.

El siniestro ocurrió cerca de las 13 en una de las esquinas más transitadas de la zona norte de la ciudad de Buenos Aires. Según las primeras reconstrucciones del hecho, el conductor de una camioneta Haval que se encontraba detenido sobre la avenida Monroe habría sufrido un ataque de epilepsia, lo que lo habría llevado a acelerar de manera involuntaria.

Fuera de control, el vehículo avanzó a contramano por la avenida Cramer; primero embistió a dos motos que estaban detenidas delante suyo. Instantes después impactó de frente contra un auto cuyo conductor no tuvo posibilidad de esquivarlo debido a la rapidez de la maniobra.

Impresionante el choque en Belgrano! pic.twitter.com/0BF8W8LCiQ — Petra Benito (@PETRA40ST) May 17, 2026

El choque inicial desencadenó una reacción en cadena: el auto embestido terminó colisionando contra otros tres vehículos que circulaban detrás, generando una escena caótica en plena avenida. Algunos rodados quedaron con serios daños en sus partes delanteras y traseras, mientras que piezas plásticas y vidrios quedaron esparcidos sobre la calzada.

La magnitud del impacto obligó a desplegar un importante operativo de emergencia. Personal del SAME activó una alerta roja y envió seis ambulancias al lugar para asistir a las víctimas. Bomberos de la Ciudad y efectivos policiales también trabajaron en el operativo, cortando completamente el tránsito sobre Cramer para permitir las tareas de rescate y peritaje.

En total fueron asistidas ocho personas, todas mayores de edad. Cuatro de ellas recibieron atención médica en el lugar por lesiones leves y golpes menores. Una paciente incluso rechazó el traslado y decidió dirigirse por sus propios medios a un centro médico de su obra social.

Los otros cuatro heridos debieron ser derivados a hospitales públicos con diagnósticos de politraumatismos, aunque ninguno presentaba riesgo de vida. Tres de ellos —una mujer de 29 años y dos hombres de 31 y 63— fueron trasladados al cercano Hospital Pirovano, mientras que otro hombre, de 44 años, fue derivado al Hospital Tornú.

Uno de los motociclistas heridos en el múltiple choque ocurrido en Belgrano

Testigos del hecho relataron que el impacto fue estremecedor y compararon la secuencia con una escena cinematográfica. Algunos vecinos y automovilistas registraron el momento posterior al choque con sus teléfonos celulares, mientras otros intentaban asistir a las víctimas hasta la llegada de las ambulancias.

Las imágenes captadas en el lugar mostraron vehículos completamente destruidos y motos tiradas sobre el asfalto, en medio de un amplio operativo de seguridad y asistencia.

En paralelo, la Policía de la Ciudad comenzó a trabajar para reconstruir la mecánica exacta del hecho y determinar las circunstancias en las que el conductor perdió el control de la camioneta. La investigación quedó en manos de la Unidad Fiscal Norte, a cargo del fiscal Leandro Galvaire, que dispuso iniciar actuaciones por lesiones culposas.

Además, se intentará establecer mediante estudios médicos y pericias si efectivamente el conductor sufrió una descompensación o un episodio neurológico previo al choque, tal como indicaron las primeras versiones recabadas en el lugar.

El episodio provocó una fuerte congestión vehicular durante varias horas en esa zona de Belgrano, siempre muy transitada, mientras los equipos de emergencia removían los vehículos siniestrados y realizaban las pericias correspondientes.