“Cuento del tío”: cayó una banda que estafó a una mujer por US$26.000

Una banda dedicada a cometer estafas bajo la modalidad conocida como “cuento del tío” fue desarticulada como consecuencia de una investigación que culminó con la detención de dos hombres y el secuestro de una importante cantidad de teléfonos celulares, armas, dinero en efectivo y otros elementos utilizados en las maniobras delictivas.

El dato que más llamó la atención de los investigadores fue el historial delictivo de uno de los imputados. Se trata de un hombre de 30 años que acumulaba ocho antecedentes penales, entre ellos un procesamiento por estafa, un pedido de captura con prohibición de salida del país por encubrimiento agravado y actuaciones por averiguación de paradero y comparendo en una causa por asociación ilícita.

La pesquisa estuvo a cargo de efectivos de la División Defraudaciones y Estafas de la Policía de la Ciudad y comenzó a partir de una denuncia radicada por una mujer que el pasado 14 de mayo fue víctima de un engaño telefónico.

Según reconstruyeron los investigadores, los delincuentes lograron convencer a la víctima de entregar todos sus ahorros. Como resultado de la estafa, la mujer entregó US$26.000 a personas que se presentaron en el lugar acordado para retirar el dinero.

Dos de los lugares allanados durante el operativo

A partir de ese episodio, los detectives iniciaron una serie de tareas investigativas que incluyeron el análisis de cámaras de seguridad. Esas averiguaciones permitieron identificar el vehículo utilizado durante la maniobra, individualizar a los presuntos integrantes de la organización y localizar los domicilios que utilizaban para operar y ocultarse.

Con las pruebas reunidas, el magistrado interviniente ordenó la realización de nueve allanamientos simultáneos en distintos barrios de la Ciudad de Buenos Aires. Los procedimientos se llevaron a cabo en viviendas situadas sobre las calles Murature al 5000, Gualeguaychú al 900, Bahía Blanca al 2800, Juan B. Justo al 8300, Gaona al 3700 y White al 1600, en los barrios de Floresta, Vélez Sarsfield, Villa Devoto, Villa Luro, Villa Santa Rita y Parque Avellaneda.

Durante los operativos fueron detenidos los dos principales sospechosos y se secuestró una importante cantidad de elementos considerados de interés para la causa.

Los dos hombres detenidos fueron identificados por las cámaras Prensa Ministerio de Seguridad

Entre lo incautado había 55 teléfonos celulares, dólares, documentación correspondiente a distintos vehículos y tres armas: dos revólveres —uno de ellos sin numeración visible y otro calibre .32 largo— además de un arma de aire comprimido tipo réplica.

Los teléfonos secuestrados serán ahora sometidos a peritajes informáticos para determinar si la organización participó en otros hechos similares y establecer la existencia de otras víctimas. Los investigadores tampoco descartan que la banda integrara una estructura delictiva de mayor alcance dedicada a cometer estafas telefónicas en distintos puntos del país.