Villa Gesell: detuvieron a la madre sospechada por la tercera muerte de una de sus hijas

MAR DEL PLATA.– Con intervención de la Delegación Departamental de Investigaciones se concretó la detención de Lucía Sosa, sospechada de tener responsabilidad en la muerte de su hija Isabella, de 2 años, ingresada sin signos vitales al Hospital Municipal de Villa Gesell con un cuadro de obstrucción respiratoria.

El fiscal Juan Pablo Calderón sumó elementos para que la Justicia de Garantías avalara el pedido de detención para esta mujer que ya tiene otras dos hijas fallecidas por causas similares: una de 6 meses en 2013 y otra de 11 meses en 2016.

Estaba imputada en esta causa por averiguación de causal de muerte junto a Héctor Aguirre, su pareja y padre de la niña. Ambos tienen otro hijo de 4 años que la Justicia puso en custodia mediante el servicio municipal especializado en minoridad.

Ahora se cambió la calificación y Sosa está detenida bajo cargos de abandono de persona seguido de muerte agravado por el vínculo. Se espera que en el transcurso de esta tarde o más problablemente recién mañana por la mañana se le tome declaración indagatoria.

La Justicia continúa trabajando en la incorporación de elementos de prueba. El punto de partida fue la autopsia en la que se determinó que falleció por asfixia a partir de una obsturcción en su sistema respiratorio. Presuntamente leche, según datos que también se sumaron de la historia clínica del hospital

Los médicos que recibieron a la beba le practicaron reanimación cardipulmonar durante casi una hora, sin resultados. Con sonda lograron extraer líquidos que podrían haber provocado la obstrucción, pero no consiguieron salvarla.

La labor está concentrada ahora en otros estudios complementarios. El fiscal dispuso que no fuera entregado el cadáver de la menor hasta tanto se completen todos los pasos con intervención del Cuerpo Forense. Está a la espera de resultados de estudios histopatológicos y toxicológicos sobre muestras tomadas de la víctima.

La determinación de avanzar hacia esta detención no solo estaría sustentada en las características que rodearon a la muerte de la pequeña Isabella, sino a los antecedentes que tiene esta misma mujer con los fallecimientos de Candela, de 6 meses, y Yazmín, de 11 meses. Por esto último caso llegó a estar detenida dos años y fue enjuiciada junto al padre de la menor, Germán Picard, bajo cargos de abuso sexual y homicidio. Ambos resultaron absueltos.

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