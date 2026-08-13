Declararon los primeros testigos en la causa contra Facundo Moyano por el episodio que involucró a su novia

Dos empleados de seguridad y un vecino del exdiputado Facundo Moyano, imputado por presuntas lesiones y la supuesta privación ilegítima de la libertad de su novia, Candela Arizaga, declararon en la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 3 de la Ciudad de Buenos Aires.

Fuentes judiciales explicaron que dos de los testigos son Juan Ramón Pavón y Diego Nahuel Astrada, empleados de seguridad del edificio ViewPoint, la torre situada en avenida del Libertador al 5400 donde vive el hijo del sindicalista Hugo Moyano y que fue epicentro de los hechos bajo escrutinio judicial. El tercero es Nelson David Maza, vecino que llamó al 911 para informar respecto del episodio ocurrido durante la madrugada del martes 4 de agosto en el barrio porteño de Belgrano.

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“Ya declararon los tres testigos que estaban citados y ya culminaron las testimoniales del día”, consignaron los voceros de la investigación ante la consulta de la agencia Noticias Argentinas.

Para el martes 18 de agosto fueron citados el inspector Matías Ríos, de la Policía de la Ciudad; Estefanía Verón, la agente que acompañó a Arizaga en su traslado al Hospital Pirovano, y Silvana Salerno, de la Brigada de Género de la Policía de la Ciudad, quien entrevistó a la víctima durante su internación.

El miércoles 19 de agosto será el turno de Rocío Mariel Averanga, médica del SAME que asistió a la víctima en el lugar de los hechos, y de Karina Pinto, médica legista de la División Medicina Legal de la Policía de la Ciudad, quien llevó a cabo el informe del imputado durante su detención.

Al día siguiente, el jueves 20 de agosto, deberán declarar Lucrecia María Guinle, médica del Hospital Pirovano que atendió a la joven en el centro asistencial, y Miriam Josefina García, empleada doméstica del imputado, quien asistió al lugar de los hechos instantes después de lo ocurrido.

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En la misma jornada también comparecerá Sol Estrada Hildebrandt, amiga de Arizaga y testigo de contexto. Se supo que la acompañó durante su internación y al recibir el alta médica.

Por último, para el lunes 31 de agosto se citó a Miriam Puntonet y a Victoria Arizaga, madre y hermana de la víctima, respectivamente.