Decomisaron un cargamento de 35 kilos de cocaína en Salta

Personal de la Gendarmería decomisó 35 kilos de cocaína y arrestó a dos hombres que transportaban esa droga oculta en su vehículo. El cargamento ilegal fue descubierto por los uniformados al interceptar una camioneta que estaba bajo investigación.

“Ubicados entre la Ruta Nacional Nº 52 y la Ruta Provincial Nº 11, los efectivos del Escuadrón 22 San Antonio de los Cobres, alertados por una información emitida por la Unidad de Inteligencia Criminal La Quiaca, detuvieron la marcha de un vehículo Ford Ecosport en el que viajaban dos hombres provenientes de Jujuy”, informó la fuerza de seguridad federal al detallar el operativo que derivó en la incautación de cocaína.

Se agregó en un comunicado de prensa que los gendarmes, al llevar a cabo la inspección física del rodado, notaron irregularidades en la estructura del rodado. Ante esa situación, se realizó una requisa minuciosa que derivó en el hallazgo de un doble fondo en el sector de los asientos y en el baúl.

Ante la presencia de testigos, el personal de la Gendarmería utilizó herramientas de corte y extrajo un total de 34 paquetes rectangulares que, contenían 35 kilos de cocaína. Además, los gendarmes hallaron un envoltorio que poseía 155 gramos de marihuana.

La Fiscalía Federal de Salta dispuso la detención en carácter de incomunicados de ambos involucrados, como así también el secuestro de los estupefacientes, del vehículo y de dos teléfonos celulares.