SAN CARLOS DE BARILOCHE.- En una audiencia de revisión de la detención celebrada ayer en los tribunales de Esquel, el juez penal José Luis Ennis dispuso dejar sin efecto la prisión domiciliaria del bioquímico Miguel Edgardo Battista, de 71 años, y concederle la libertad ambulatoria por el término de 45 días. El hombre continúa imputado por haber mantenido confinados a su esposa y a sus tres hijos en una vivienda situada en la zona norte de esa ciudad chubutense.

El bioquímico Miguel Edgardo Battista había sido arrestado el mes pasado Captura de Video

Durante el debate, la fiscal general María Bottini, junto a la funcionaria Mónica Caveri y con el acompañamiento de Marcos Ponce, integrante de la Asesoría de Familia, requirieron de manera formal que se prorrogue el arresto domiciliario por 45 días.

El Ministerio Público Fiscal sostuvo su posición al señalar que siguen vigentes los riesgos procesales, puntualmente el peligro de fuga y el riesgo de entorpecimiento de las diligencias investigativas.

Al resolver la atenuación de la medida de coerción, el juez Ennis no coincidió con el planteo fiscal y fundó la libertad ambulatoria entre otros puntos, en la edad avanzada del imputado. Battista tiene 71 años, factor que el magistrado ponderó para aplicar un criterio de proporcionalidad en la medida cautelar.

Asimismo, el juez evaluó que, por la calificación legal y las características del hecho, una eventual condena futura podría resultar de ejecución condicional o en suspenso.

Además, el magistrado Ennis consideró que las evidencias reunidas a lo largo del último mes de investigación no eran suficientes para justificar la continuidad del encierro. También tuvo en cuenta la necesidad del imputado de trabajar para cubrir sus propios medios de subsistencia.

Si bien el imputado recuperó la libertad de movimiento, la resolución judicial le fijó pautas de estricto cumplimiento durante el mes y medio que dura la medida. Tiene prohibido acercarse y tener contacto con su esposa, sus tres hijos y los profesionales que les brindan asistencia. A su vez, debe cumplir con una presentación semanal obligatoria en la Comisaría de Trevelin para la firma del libro de comparendos. Y debe fijar residencia obligatoria en la chacra que posee en la localidad de Trevelin.

La casa del horror: una mujer y sus tres hijos fueron rescatados en un operativo en Esquel Captura de Video

La fiscalía advirtió que, en caso de constatar algún incumplimiento de estas pautas, informará de inmediato al magistrado para solicitar la revocación del beneficio y la imposición de una cautelar más severa. Asimismo, la causa aguarda los resultados de los exámenes psicológicos y psiquiátricos encomendados al Cuerpo Interdisciplinario Forense (CIF).

El caso tomó relevancia nacional a fines de octubre, cuando denuncias comunitarias de vecinos de Esquel alertaron sobre el aislamiento extremo del grupo familiar, la presencia de ventanas tapiadas y la falta de escolaridad de los menores.

Tras un informe de riesgo, el 22 de octubre se ejecutó un allanamiento en el inmueble que derivó en la detención en flagrancia de Battista y la asistencia integral a su familia. La imputación penal formalizada contra Battista es por el delito de abandono de persona agravado por el vínculo en concurso ideal con privación ilegítima de la libertad.

Tras permanecer unos días alojado en una dependencia policial de Trevelin, el 30 de octubre se le había concedido la prisión domiciliaria, beneficio que acaba de flexibilizarse con la reciente resolución judicial.