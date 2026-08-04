Quién es Candela Arizaga, la influencer que vivió un supuesto episodio de violencia con Facundo Moyano

La modelo rosarina Candela Arizaga quedó en el centro de la escena este martes luego de que el dirigente sindical Facundo Moyano, con quien se encontraba, fuera demorado por la Policía de la Ciudad tras una denuncia por un presunto episodio de violencia ocurrido en un departamento del barrio porteño de Belgrano.

Moyano fue trasladado durante la madrugada a la Comisaría Vecinal 13A luego de un llamado al 911 que alertó sobre el incidente. La Justicia investiga las circunstancias del hecho, que habría ocurrido con su actual pareja.

Candela Arizaga, la pareja de Facundo Moyano

Arizaga, de 23 años, nació en Rosario, trabaja como modelo y promotora, y acumula más de 300.000 seguidores en Instagram. En 2023 fue promotora del TC. Es hincha de Rosario Central. En el último tiempo compartió imágenes suyas durante partidos de la selección argentina y se declaró fanática del fútbol.

Candela Arizaga, la pareja de Facundo Moyano

En su cuenta sube habitualmente fotos de paisajes en ciudades como Nueva York, Miami, Las Vegas, Ámsterdam, París y otros destinos como Cancún, San Andrés y Punta Cana.

Candela Arizaga, la pareja de Facundo Moyano

A comienzos del 2024, mantuvo una relación sentimental con el cantante de cumbia Elián Valenzuela, más conocido como L-Gante. Ella lo acompañó a programas de televisión, aunque lejos de las cámaras. El romance duró apenas unos meses.

El caso

Según pudo saber LA NACION por el parte policial, el encargado del edificio donde reside Moyano, identificado como Nahuel Astrada, relató a efectivos de la Policía de la Ciudad que el hijo del exsecretario general de la CGT Hugo Moyano había salido del inmueble de manera precipitada detrás de una mujer.

Ambos fueron interceptados en la esquina de Virrey Vértiz y Sucre. De acuerdo con fuentes al tanto de la investigación, presentaban signos compatibles con el consumo de estupefacientes.

Arizaga fue trasladada por el Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) al Hospital Pirovano, donde —según aclaró el titular del servicio, Alberto Crescenti— permanece internada.

Los efectivos de seguridad dieron intervención a la Unidad de Flagrancia Norte del Ministerio Público Fiscal (MPF) y aguardan las medidas que se deberán adoptar. El también exdiputado nacional del Partido de la Cultura, la Educación y el Trabajo (CET) permanece retenido y en compañía de su hermano Hugo Moyano, abogado laboralista y diputado de Unión por la Patria. De acuerdo con lo que pudo saber LA NACION, la defensa del caso podría quedar a cargo de un abogado penalista cercano a la familia del sindicalista.

El video

Tras la denuncia, este martes por la mañana se conoció un video en que se ve a la víctima, con poca ropa, circular por Avenida Virrey Vertiz, en la intersección con Sucre.

En las imágenes, a las que accedió LA NACION, aparece Arizaga semidesnuda en plena madrugada, luego de escapar del departamento en que estaba con Moyano. En esa cuadra se encuentra la terminal de colectivos de Barrancas de Belgrano, al lado de la estación Belgrano C del tren Mitre.

Así corría Candela, la pareja de Facundo Moyano, por la avenida en la madrugada

La joven recorrió al menos 500 metros desde el departamento de Moyano hasta el lugar donde fue grabada.