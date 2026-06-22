Denunciaron al director de un prestigioso colegio inglés por maltrato y hostigamiento

Una joven empleada de un bar en el barrio porteño de San Nicolás denunció al director de un importante colegio inglés de Quilmes por maltrato y hostigamiento. El incidente ocurrió el pasado miércoles en el Trade Sky Bar, cuando Mark Symmonds —titular del primario del St. Georges College— se molestó tras algunas demoras en el servicio y terminó por acosar e insultar a la camarera.

Cristal Locuratolo, la joven agredida, explicó que el conflicto comenzó cuando se acercó a la mesa en la que se ubicaban Symmonds y su madre. Ambos se mostraron molestos al asegurar que hacía 20 minutos que esperaban que la persona encargada —otra compañera de la joven— les retirara los platos.

Según relató a LA NACION, la discusión se elevó de tono rápidamente cuando comenzaron a gritarle en inglés, pese a que ella aclaró que no entendía ese idioma.

El bar en donde ocurrió la agresión Gentileza Trade Sky bar

Tras el tenso intercambio, Locuratolo buscó al encargado del lugar para que mediara en la situación. En este marco, el restaurante ubicado en la avenida Corrientes al 200 les ofreció una “atención de cortesía”, que ellos no aceptaron.

La joven de 23 años se sintió “profundamente afectada” por las agresiones, por lo que pidió cambiar momentáneamente de sector y subir del piso 19 al 20. No contento con eso, Symmonds decidió seguirla hasta ese nivel.

Las cámaras de seguridad instaladas en el lugar captaron el momento en que el hombre persiguió a la empleada por una de las escaleras internas. En las imágenes se puede ver cómo corrió detrás de ella y la agarró de un brazo mientras dos de las compañeras de trabajo de la joven intentaban frenarlo. El video fue compartido por la víctima en sus redes sociales.

Una vez en el piso superior, la camarera explicó a este medio que el hombre —que seguía molesto por la situación— volvió a abordarla de forma intimidante.

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La joven afirmó que realizó una denuncia ante la Comisaría Vecinal 1-D al día siguiente de lo sucedido. Según pudo confirmar LA NACION, el jueves 18 de junio se radicó una demanda por hostigamiento y maltrato ante la Unidad de Flagrancia (UFLA) este, dependiente del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad.

La víctima se acercó este lunes a las dependencias de la Policía de la Ciudad para ampliar su declaración y los efectivos le entregaron un botón antipánico. En tanto, de acuerdo con lo informado a este medio por fuentes oficiales, se solicitaron las filmaciones de las cámaras de seguridad del bar, se tomaron testimonios de testigos e iniciaron tareas para dar con el sospechoso. Hasta el momento, desde el St. George’s College no emitió un comunicado tras lo sucedido.

La joven camarera contó, además, que desde el local gastronómico en el que trabaja desde 2023 le brindan acompañamiento. “Me dijeron que podía contar con ellos para lo que sea. Por suerte me están apoyando”, expresó a LA NACION.

Locuratolo explicó que, pese a que el hombre no había dejado su nombre, pudo identificarlo a partir de una reseña que él mismo publicó en Google sobre el establecimiento. “El servicio fue horrible. Incluso cuando hablamos con el gerente, defendió a la chica con la que claramente salía. ¡Qué grosero!“, escribió Symmonds.

La reseña del establecimiento que habría dejado el acusado Instagram

“No nos retiraron los platos durante 20 minutos, a pesar de que había más personal que clientes. Jamás volveremos. Ahorren su dinero y vayan a los muchos otros bares con vistas panorámicas de Buenos Aires. ¡Qué pena!”, añadió. Actualmente, la reseña ya no figura en la lista pública del restaurante y bar.

Symmonds se desempeña al frente de la dirección de educación primaria en la institución bilingüe desde enero de 2025. Sin embargo, su trayectoria en la formación académica data de muchos años. Antes de asumir el rol en el St. George’s ocupó el mismo cargo en The Casco School, un colegio inglés en Panamá; y, previamente, fue subdirector durante un año del CIS Armenia International School, en la ciudad de Ereván.