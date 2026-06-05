Grave denuncia contra Ivana Figueiras: la actual pareja de su ex acudió a la Justicia por hostigamiento

Aunque la calma parecía llegar para Ivana Figueiras, quien protagonizó durante varios meses un escándalo mediático por su romance con Darío Cvitanich, una denuncia en su contra volvió a poner a la modelo en el centro de la escena.

En medo de su romance con Darío Cvitanuch, Ivana Figueiras fue denunciada por la actual de su expareja (Fuente: Instagram/@figueirasivana)

Según informaron este jueves en SQP (América TV), la empresaria de 37 años fue denunciada ante la Justicia por “comportamiento de hostigamiento”. A raíz de esto, Martín Salwe explicó: “La denuncia la presentó junto a su abogada Natalí Pietra, que es la actual pareja de Tomás Guarracino, el ex de Ivana Figueiras”.

En ese sentido, Yanina Latorre procedió a leer algunas de las líneas que se vieron en la pantalla del programa; tal como indicaron, se trataba de mensajes que Figueiras le habría enviado a Pietra: “Sos una trastornada”; “Sos un ser horrible”; “A tu hija nadie la quiere” y “Sos nefasta, pero posta das asco”.

Luego de dar a conocer la noticia, desde el ciclo fueron en busca de la palabra de Natalí, quien aseguró que es de bajo perfil, pero que ante las reiteradas ofensas de la modelo, decidió asistir a la Justicia. “La verdad es que estoy cansada, es eso. Me hubiera encantado no tener que llegar a esta instancia, pero no tuve opción”, señaló.

Natalí Pietra denunció a Ivana Figuieras ante la Justicia (Foto: Captura TV)

Al escucharla, el panelista quiso saber cómo fue que llegaron a esta situación, a lo que ella respondió: “No lo sé, lo que sí sé es que esto no es de ahora, viene de hace mucho tiempo y la realidad es que hay gente que considera que tiene poder y tiene lugar para ser violenta y hostigar y amenazar. Y no, no se puede permitir más”.

Y continuó: “Hubo amenazas, maltrato, violencia. No se puede seguir destrozando una familia. Yo lo único que quiero es paz, yo no pertenezco al medio y lo único que busco es paz”.

Ivana Figueiras y un audio demoledor contra su expareja y padre de su hija

Luego, desde la producción reprodujeron un audio que Ivana le envió al padre de su hija insultándolo. “¿En qué cabeza entra que hayas grabado un video de tu hija y se lo hayas mostrado a la pel**** esa? Tu hija sabe que la grabaste y se lo mostraste a tu novia estup*** ¿Vos realmente sos consciente de lo que hiciste, enfermo mental?“, se la escuchó decir con un tono elevado de voz.