Una mujer denunció que su compañero de pádel le mandó fotos íntimas y, además, le hizo “trabajos de brujería”

Un hombre fue detenido en Puerto Iguazú, Misiones, acusado de acosar a una compañera de pádel. La víctima también denunció haber recibido mensajes vinculados con supuestos “trabajos de brujería”, fotografías íntimas que serían del sospechoso y comunicaciones intimidatorias.

El caso quedó bajo investigación judicial y los dispositivos secuestrados por personal de la Policía de Misiones serán sometidos a peritajes.

La denuncia fue presentada por una mujer de 37 años ante la Comisaría de la Mujer de Puerto Iguazú. Según relató ante los investigadores, el acusado era un hombre con quien compartía la práctica de pádel y que, desde julio, comenzó a enviarle reiterados mensajes de contenido amoroso.

La denunciante sostuvo que no mostraba interés en mantener una relación con él y que, en un comienzo, decidió no avanzar con una denuncia pese a la insistencia. Sin embargo, de acuerdo con su presentación, la situación cambió posteriormente y las comunicaciones adquirieron otras características.

Según consta en la denuncia, la mujer comenzó a recibir mensajes desde un número telefónico diferente al que utilizaba su compañero de pádel. En esas comunicaciones, una persona le habría manifestado que el hombre denunciado le había realizado supuestos “trabajos de brujería”. Además, recibió fotografías de carácter íntimo que, según denunció, pertenecerían al acusado. A esos mensajes se sumaron otras comunicaciones que consideró intimidatorias.

La Justicia inició entonces una investigación para determinar quién estaba detrás de esos mensajes, establecer si efectivamente las fotografías correspondían al hombre denunciado y precisar si existieron las conductas denunciadas.

A partir de los elementos reunidos durante las primeras medidas investigativas, la Justicia ordenó un allanamiento en el domicilio del sospechoso, además del secuestro de elementos y su detención.

El procedimiento se concretó este domingo en Puerto Iguazú y terminó con el arresto del hombre señalado por la denunciante.

Durante el operativo, los policías secuestraron un teléfono celular y una CPU. Ambos dispositivos quedaron incorporados a la causa y serán sometidos a las pericias correspondientes, que podrían permitir establecer comunicaciones, archivos y otros elementos de interés para la investigación.