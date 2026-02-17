Desbaratan en Saavedra un desarmadero con autopartes valuadas en $25 millones
La Policía de la Ciudad desarticuló un desarmadero que operaba en una vivienda en Saavedra donde se secuestró una gran cantidad de autopartes de origen no documentado
- 2 minutos de lectura'
Un desarmadero que operaba en una vivienda del barrio Mitre, en Saavedra, fue desarticulado durante un allanamiento ordenado por la Justicia, donde se secuestró una gran cantidad de autopartes de origen no documentado valuadas en unos $25 millones. El procedimiento se realizó después de una pesquisa que comenzó en redes sociales.
La investigación estuvo a cargo de personal de la Sección Relevamiento en Investigaciones Complejas, dependiente de la Dirección de Lucha contra el Cibercrimen de la Policía de la Ciudad. Según indicaron fuentes del caso en el parte oficial, el trabajo se inició a partir de tareas de ciberprevención, cuando los detectives detectaron que un usuario ofrecía repuestos usados a través de Marketplace, un canal no autorizado para la comercialización de autopartes.
A partir de ese hallazgo, la fiscalía interventora dispuso establecer la identidad del usuario y la procedencia del material que exhibía. Los investigadores determinaron que la venta se hacía directamente desde el domicilio del involucrado, una casa situada dentro del barrio Mitre. Con esa información, el juzgado interviniente libró la orden de allanamiento.
Durante el operativo, los efectivos encontraron decenas de repuestos correspondientes a distintos modelos de autos y motos. En las imágenes registradas durante el procedimiento se observa que las autopartes estaban distribuidas tanto en el interior de la vivienda como en el frente, donde había parabrisas, llantas, paragolpes, puertas, tanques de combustible y un block de motor, entre otros elementos. También había calipers de freno, columnas de dirección, tapas de baúl, bombas de aceite y guardabarros. Todo el material fue valuado en unos $25 millones en el mercado informal.
Los oficiales incautaron además documentación y equipos electrónicos que serán peritados para determinar si existen conexiones comerciales relacionadas con la actividad investigada. El objetivo de esa medida es profundizar la pesquisa y establecer eventuales responsabilidades adicionales.
En la vivienda se notificó al acusado, un hombre de 41 años, de la formación de una causa por “desarmado ilegal de automotores y/o comercialización, transporte o almacenamiento de repuestos usados para automotores”. También fueron identificados otros dos hombres y una mujer que se encontraban en el lugar al momento del operativo, según quedó asentado por la magistratura.
