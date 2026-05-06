Gendarmería rescató 33 fósiles de hace 300 millones de años que eran transportados en un auto
Se trata de piedras de ammonites, un grupo de invertebrados marinos que habitaron los océanos; preservaron las piezas por ser de importancia científica para el país
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Efectivos de Gendarmería Nacional Argentina detectaron el traslado irregular de 33 piezas fósiles de ammonites durante un control vehicular realizado en el sur de la provincia de Mendoza. Los restos paleontológicos eran transportados por un hombre que se dirigía hacia la ciudad de San Rafael.
El procedimiento fue llevado a cabo por integrantes del Escuadrón 29 Malargüe de Gendarmería Nacional, quienes realizaban controles sobre el kilómetro 2998 de la Ruta Nacional 40, en el tramo que conecta las localidades de Malargüe y San Rafael.
Durante la inspección de un automóvil particular, los gendarmes observaron que en el interior del baúl se transportaban 33 piedras de ammonites, un grupo de fósiles de invertebrados marinos pertenecientes a los moluscos cefalópodos. Estos organismos, caracterizados por su caparazón enrollado en espiral que les permitía regular su flotabilidad en el océano, habitaron los mares de la Tierra durante millones de años y se extinguieron hace aproximadamente 300 millones de años.
El valor científico del material incautado
Al constatar que se trataba de material paleontológico con potencial valor científico, los efectivos activaron el protocolo correspondiente por presunta infracción a la Ley 25.743 de Protección del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico.
Por el hecho intervino la Sede Fiscal Descentralizada de San Rafael, que inició la investigación y dispuso el secuestro de las piezas fósiles y su resguardo para preservar estos bienes considerados parte del patrimonio cultural y científico del país.
Las autoridades recordaron que la extracción, traslado o comercialización de restos arqueológicos o paleontológicos sin autorización está prohibida, ya que estos materiales constituyen una fuente clave para el estudio de la historia geológica y de la vida en la Tierra.
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