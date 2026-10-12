Desbarataron un laboratorio clandestino que desactivaba bloqueos de celulares y secuestraron 61 equipos

Un laboratorio clandestino que ofrecía servicios para eludir los sistemas de bloqueo de teléfonos celulares fue desbaratado en el barrio porteño de Saavedra , donde la Policía de la Ciudad secuestró 61 celulares, 75 partes de equipos informáticos y distintos dispositivos y herramientas que, según la investigación, eran utilizados para realizar las maniobras. El procedimiento se concretó durante un allanamiento en una vivienda de una planta en la que funcionaba el taller.

La investigación estuvo a cargo de la División Delitos Tecnológicos Complejos de la Policía de la Ciudad y comenzó durante recorridas de ciberprevención. En ese contexto, los efectivos detectaron una publicación en una plataforma digital en la que se ofrecían servicios para sortear los mecanismos de seguridad de los teléfonos, una práctica que puede permitir eludir determinadas restricciones de acceso a los equipos.

La publicación promocionaba procedimientos conocidos como bypass o salto de iCloud, denominaciones utilizadas para referirse a métodos que buscan sortear el bloqueo de activación de dispositivos. A partir de ese hallazgo, los investigadores iniciaron una serie de tareas para establecer quiénes estaban detrás de la oferta, desde dónde operaban y qué actividad se desarrollaba en el domicilio vinculado con el anuncio.

Para avanzar con la pesquisa, el personal policial realizó trabajos de campo y analizó registros aportados por la plataforma digital. Esas diligencias permitieron reunir elementos para solicitar una medida judicial sobre el inmueble de Saavedra, donde se sospechaba que funcionaba el lugar desde el cual se prestaban los servicios anunciados en internet.

La causa contó con la intervención de la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal N° 11, a cargo de Gerardo Pollicita. Luego de las actuaciones realizadas durante la investigación, el Juzgado Federal N° 5, encabezado por María Eugenia Capuchetti, ordenó el allanamiento de la propiedad.

La Policía de la Ciudad secuestró 61 celulares en un operativo realizado en Saavedra Prensa Ministerio de Seguridad

Una vez dentro de la vivienda, los oficiales encontraron un espacio acondicionado para realizar trabajos vinculados con el desbloqueo de teléfonos y la manipulación de componentes electrónicos. Durante el procedimiento fueron secuestrados los 61 celulares y 75 partes de equipos informáticos, además de distintos elementos que quedaron incorporados a la causa para su posterior análisis.

Entre los objetos incautados se identificó una desbloqueadora marca Sigma, una herramienta utilizada en tareas técnicas relacionadas con dispositivos electrónicos. También fueron secuestrados pendrives, discos externos y cuatro notebooks, equipos que podrían aportar información relevante para reconstruir el funcionamiento del taller y determinar el alcance de la actividad investigada.

El volumen y la variedad de los elementos encontrados quedaron bajo análisis de los investigadores, que deberán establecer su procedencia y su posible vinculación con los servicios ofrecidos a través de la plataforma digital.

La información oficial sobre el procedimiento a la que accedió LA NACION no precisó si alguno de los teléfonos tenía una denuncia por robo o si se había podido determinar la identidad de sus propietarios.

Tras el operativo, el responsable del lugar quedó a disposición del juzgado federal interviniente. No se informaron detalles sobre su identidad ni sobre una eventual imputación formal.