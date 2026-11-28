Era la medianoche cuando los vecinos del edificio comenzaron a escuchar ruidos: eran gritos, golpes y muebles que se corrían. Se preocuparon y comenzaron a chatear en un grupo de WhatsApp. Una persona avisó que ya se habían comunicado con el número de emergencias 911. Otras dos fueron hasta el quinto piso, de donde provenían los sonidos. Cuando estaban en el palier oyeron una súplica: “¡Basta!" y una “respiración jadeante”. Uno de los vecinos se animó y miró por la mirilla del departamento “A”. Nunca se olvidará de lo que vio: una persona arrodillada y toda ensangrentada.

Poco después, tras las llamadas al número de emergencias 911, llegó personal de la Comisaría Vecinal 6A de la Policía de la Ciudad y, ante la falta de respuesta, entró en el departamento. Era la escena de un crimen: la víctima, cuya identidad se mantiene en reserva, estaba en el baño, de cúbito ventral, desnuda, con el cuerpo ensangrentado. Había sangre en las paredes y en el suelo.

La fuga del viudo negro

El homicidio ocurrió entre la noche del 28 y los primeros minutos del 29 de agosto pasado en un edificio de Machado al 600, en el barrio porteño de Caballito. La víctima, un hombre de entre 30 y 40 años, murió como consecuencia de hemorragias internas y externas. Fue atacado con un cuchillo. Sufrió 74 puñaladas.

El sindicado asesino, Nicolás Mesia Zuñiga, fue identificado a partir de una campera que olvidó en la escena del crimen, donde tenía guardado su DNI y su tarjeta SUBE.

Mesia Zuñiga, de 27 años, fue procesado con prisión preventiva por el juez nacional en lo criminal y correccional Martín Yadarola por el delito de homicidio agravado por haber sido cometido con ensañamiento.

Si bien por el momento no se pudo determinar el móvil del crimen, por los antecedentes de Zuñiga, no se descarta que se haya tratado de un caso de “viudo negro”, modalidad delictiva protagonizada por hombres que duermen con somníferos a sus víctimas para sustraerles dinero y otros objetos de valor, que terminó en homicidio.

Zuñiga había sido condenado por un caso de “viudo negro”. En esa ocasión había conocido a un joven por medio de la aplicación Sokka, con quien luego de varios meses sin verse pautaron juntarse el 17 de junio de 2024 en el departamento de la víctima. El delincuente se hacía llamar Benjamín.

En medio de la cita, Zuñiga exhibió un cuchillo y le espetó a la víctima: “Tu familia me mandó, te odian, y me enviaron a lastimarte, pero por plata me voy, quédate tranquilo que te voy a atar”. El damnificado le rogó que no lo atara y fue hasta donde tenía guardado el dinero y le entregó 200.000 pesos. Entones, el “viudo negro” se dio a la fuga. Fue condenado a la pena de tres años de suspenso al ser encontrado culpable del delito de robo simple, según se desprende del expediente judicial.

La campera que fue clave para identificar al "viudo negro"

La medianoche del 29 de agosto pasado, tras el homicidio, Zuñiga escapó por el balcón del departamento de la víctima. Primero, intentó salir por la puerta principal del edificio, pero descartó la idea por los vecinos que estaban alterados por los ruidos y por el arribo de un patrullero de la Policía de la Ciudad.

“Poco después se materializó una nueva inspección en lugar de los hechos, más precisamente en los sitios de uso común del edificio, en este caso a cargo de la División Investigación Científica Escena del Crimen II de la Policía de la Ciudad, la que permitió dar con rastros de sangre tanto en el pallier del departamento como en el ascensor. Estos resultados permitirían inferir que el sospechoso, luego de agredir a la víctima, procuró escapar por la puerta del edificio [motivo por el que se habría llevado consigo las llaves del departamento, de acuerdo a la información brindada por familiares del fallecido], lo que vio frustrado fundamentalmente por la presencia de los vecinos que estaban alertados por los ruidos ocasionados, y la inmediata asistencia de personal policial. Obligándolo entonces a regresar al departamento y buscar una vía alternativa, que encontró por los balcones de los pisos inferiores”, explicó el juez Yadarola en el procesamiento de Zuñiga.

Filmaciones de cámaras de seguridad instaladas en las cercanías del edificio de la víctima registraron cómo logró huir el asesino.

Para avanzar en la investigación, de la que participaron detectives de la División Homicidios de la Policía de la Ciudad, fue clave un hallazgo que hizo la prima de la víctima y que entregó a funcionarios de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 35: “Una campera marca Fila de azul y blanca, manchada con sangre, la cual en uno de sus bolsillos guardaba un cable blanco con un cargador negro aparentemente de celular, una tarjeta SUBE y un Documento Nacional de Identidad (DNI) a nombre de Nicolás Marcelo Mesia Zuñiga”.

Nadie de la familia del hombre asesinado dijo conocer a Zuñiga. La prima que encontró la campera también sostuvo que la víctima, diez años atrás, había contado que tenía relaciones con hombres.

A partir de las pruebas encontradas en la campera entregada por la prima de la víctima, la investigación se enfocó en determinar la participación de Mesia Zuñiga en el homicidio.

El Registro Nacional de las Personas (Renaper) informó que el DNI ejemplar C hallado en la escena del crimen había sido gestionado en mayo pasado y que Mesia Zuñiga había tramitado el ejemplar D de su documento el 16 de septiembre último, más de dos semanas después del crimen. En ambos trámites había declarado como domicilio una propiedad situada en Caseros, en el partido de Tres de Febrero.

Otra pista clave para avanzar sobre el sospechoso fueron las activaciones de las antenas que registraron los movimientos de la línea telefónica que utilizó hasta el homicidio, la cual lo ubicó en la zona donde vivía la víctima.

“A las pruebas que permitían sembrar la hipótesis de la permanencia del sospechoso en el lugar y al momento del hecho (de acuerdo al hallazgo del DNI, tarjeta SUBE y a la información obtenida a partir de ello), se agregaron las grabaciones incorporadas que, de manera efectiva, colocan al Mesia Zuñiga allí. Primero, ingresando por la puerta principal del edificio, en horario concordante con aquel que arrojara el impacto de celdas, para luego advertir -también en horario coincidente con lo arrojado por las antenas- su huida por el balcón del departamento de la víctima, ya con personal policial en el lugar y sus inmediaciones”, explicó el juez Yadarola en la cita resolución.

La prueba de la fuga del "viudo negro"

Como se consignó, la víctima sufrió 74 puñaladas: 21 en la cabeza, 32 en el cuello, ocho en la zona del tórax, tres en el brazo derecho y diez en el brazo izquierdo.

El sospechoso fue detenido el 7 de octubre pasado en la estación Caseros del ferrocarril Sarmiento. El operativo estuvo a cargo de la División Homicidios de la Policía de la Ciudad.

“De acuerdo al resultado de la autopsia, se determinó que la víctima contaba con cortes en sus manos, lo que sumado a los muebles y objetos caídos o corridos permiten pensar que en algún pasaje de la agresión tuvo una actitud defensiva. Lo cierto es que el causante doblegó esa posición, colocándolo en una situación de indefensión tal que, conforme escucharon los vecinos, lo llevó a emitir un único grito de ‘basta’. Y se ha verificado que la víctima presentaba lesiones en una importante zona de su cuerpo (cabeza, rostro, extremidades superiores y espalda, lo que claramente demuestra que en determinado momento lo atacó por detrás). Surge así que la víctima claramente no tuvo posibilidades reales de defenderse y que Mesia Zuñiga, aun así, continuó la agresión de forma deliberada hasta dejarlo tirado desangrándose. Siendo del caso atender que el causante no solo utilizó el cuchillo para su ataque, sino también sus conocimientos en boxeo (lo que guarda lógica con los golpes detallados en la autopsia). Todo lo cual lleva a confirmar la agravante de ensañamiento”, afirmó el magistrado en la citada resolución.