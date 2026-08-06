Descartaron la explosión de un celular y arrestaron al esposo de la mujer que murió quemada en un auto

CÓRDOBA.- El 14 de junio pasado Gerardo Luis Gasparutti y su esposa María Lucila Pagani viajaban a cenar a la ciudad de Córdoba cuando se produjo el incendio de su auto. La mujer murió tres días después por las quemaduras. Él aseguró que el fuego comenzó por la explosión del teléfono celular que era cargado en ese momento. Los bomberos rechazaron esa hipótesis desde el primer momento. Ahora la Justicia detuvo al hombre y lo imputó de homicidio calificado por el vínculo.

La fiscal Liliana Copello ordenó las medidas después de que investigación -en la que se realizaron numerosos peritajes- determinara que no había ningún teléfono móvil en el auto y tampoco cables de carga. En cambio, sí detectaron huellas del uso de algún combustible.

El 14 de junio cerca de las 21, en inmediaciones de Ruta E-53, km 8, zona rural de Villa Allende, se produjo el incendio del Renault Sandero blanco. Quedó en la banquina oeste de la Ruta E-53, cerca de una boca de alcantarilla.

La víctima -identificada como María Lucila Pagani- viajaba como acompañante en el momento del siniestro

Cuando llegaron los policías y los médicos, encontraron al conductor de 43 años, Gasparutti, sin lesiones graves. En cambio, Pagani presentaba quemaduras importantes. Fue asistida por personal sanitario y trasladada al Instituto del Quemado, donde permaneció internada en estado crítico y falleció tres días después, el 17 de junio.

Gasparutti contó que el incendio podría haberse iniciado mientras su mujer hablaba por su teléfono celular en el auto mientras estaba cargándose. La pareja tenía un hijo.

Más allá de las dichos del hombre, las primeras tareas realizadas por personal especializado de Bomberos no encontraron el teléfono celular, cable o fuente de carga, al tiempo que percibieron olor compatible con algún líquido combustible.

En ese contexto, la Fiscalía dispuso la imputación y detención de Gasparutti. Él y su esposa eran docentes e investigadores. Pagani era docente de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y trabajaba en la Prosecretaría de Relaciones Internacionales y en la Secretaría de Asuntos Estudiantiles.

Gasparutti, desde hace unos cuatro años, era director de las carreras de Nutrición y Tecnología de los Alimentos en la Universidad Siglo 21, de la cual también era docente. Es licenciado en Nutrición, especialista en Higiene y Seguridad y magíster en Ciencia y Tecnología de los Alimentos.

La noche que iban a cenar era por el festejo del aniversario en que se habían conocido. Ninguno de los dos era oriundo de Córdoba y decidieron instalarse en esta provincia por sus trabajos.