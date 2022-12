Desesperada búsqueda: una falsa enfermera se robó a una beba recién nacida en un hospital de Lomas de Zamora

escuchar

La madre y la abuela de una niña recién nacida denunciaron hoy que una mujer ingresó en una habitación del hospital Alende del partido bonaerense de Lomas de Zamora, se hizo pasar por enfermera y sustrajo a la beba de apenas 24 horas de nacida. En imágenes registradas en una cámara en la vía pública muestran a la sospechosa salir por la puerta principal del centro de salud con la pequeña.

De acuerdo a la denuncia, el hecho ocurrió hoy a las 9.30 cuando una “mujer simulando ser enfermera/médica” de ese centro de salud, ubicado en Claudio de Alas al 2500 en la localidad de Ingeniero Budge, ingresó en la habitación 107 e informó a la madre, Nicole Sandoval, que debía llevar a la beba, de nombre Aylin, a realizar controles, dijo una fuente de la investigación a Télam.

Desesperada búsqueda: entró a un hospital, robó a una beba recién nacida, y salió por la puerta prin

Las cámaras de seguridad del hospital advierten que una mujer con “calzas violetas y negras, zapatillas rosas, ambo claro (beige), de 1,55 metros de estatura aproximadamente, cabello negro enrulado” se lleva a la nena nacida hace poco más de 12 horas.

“A mí no me dejaron entrar a verla ayer cunado nació y ahora me dicen que se la robaron”, dijo indignada Luida la abuela de la pequeña a TN. Además, explicó que la mujer que se la llevó tuvo tiempo de vestirse como enfermera, llevarse a la pequeña, cambiarse de nuevo y salir por la peurta principal del hospital.

“Está todo arreglado con alguien de adentro, no puede ser que haya hecho todo lo que hizo cuando a mi no me dejaron ni pasar siendo la abuela”, explicó desesperada la madre de Nicole.

Cerca del mediodía, un grupo de personas allegadas a la familia de la beba nacida se concentraron en las puertas del hospital en reclamo de la aparición de la nena.

