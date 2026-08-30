Desmantelaron en Córdoba una banda que se dedicaba al narcomenudeo: hay nueve detenidos

Nueve personas fueron detenidas en Córdoba acusadas de integrar una organización dedicada al narcomenudeo que operaba en distintas localidades del departamento Calamuchita. El operativo, que puso fin a una investigación de cinco meses, permitió además desarticular nueve puntos de venta de drogas y detener a dos hombres de nacionalidad peruana que, según la hipótesis de los investigadores, eran los encargados de abastecer de cocaína a la estructura.

Las dos capturas consideradas clave se produjeron sobre la Ruta Nacional 36, a la altura de Almafuerte. Allí, de acuerdo con la información suministrada por el Ministerio Público Fiscal, efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) interceptaron a los sospechosos, a quienes encontraron con 1550 dosis de cocaína, dinero en efectivo, una balanza digital, elementos utilizados para el fraccionamiento de estupefacientes y un automóvil.

A partir de esas detenciones, la investigación avanzó sobre los lugares donde, según los investigadores, se distribuía la droga. Se realizaron siete allanamientos en Embalse, uno en Villa del Dique y otro en Segunda Usina. En esos procedimientos fueron detenidas otras siete personas: seis hombres y una mujer. En total, quedaron detenidos nueve mayores de edad: ocho hombres y una mujer.

Cayó una banda de narcomenudeo en Córdoba y detuvieron a 9 integrantes Ministerio Público Fiscal

La pesquisa había comenzado en marzo pasado y permitió reconstruir, según la información oficial, un esquema de comercialización que combinaba la venta de estupefacientes desde domicilios particulares con entregas tipo delivery.

Los investigadores sostienen que los dos hombres interceptados en Almafuerte ejercían el rol de proveedores y que eran quienes abastecían a los distintos puntos de venta. El resto de los integrantes de la estructura se habría encargado posteriormente de distribuir las sustancias en las localidades bajo investigación.

Durante los allanamientos realizados en los domicilios vinculados con la organización se secuestraron 220 dosis de cocaína y 93 dosis de marihuana, además de ocho plantas de cannabis.

También fueron incautados $413.100, una balanza digital y distintos elementos presuntamente utilizados para el fraccionamiento de las drogas.

La causa quedó bajo la órbita de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de Río Tercero. Por disposición judicial, los nueve detenidos fueron trasladados y quedaron a disposición de la Justicia por una presunta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N°23.737.