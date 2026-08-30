Dos hombres se atrincheraron en un piso 14 y la Policía tuvo que intervenir por la ventana

Dos hombres se atrincheraron este sábado en la casa de la madre de uno de ellos en un piso 14 de un edificio ubicado entre Anchorena y Santa Fe, en la ciudad de Buenos Aires, y la Policía tuvo que ingresar al domicilio a través de su ventana. Uno de ellos le quitó las llaves a la mujer, quien no pudo reingresar y alertó a las autoridades de seguridad.

Según informaron fuentes policiales a LA NACION, la mujer realizó un llamado al 911 alrededor de las 17.30 en el que alertó que su hijo y un amigo se encontraban atrincherados en el interior de su departamento bajo efectos de estupefacientes y agresivos. En su relato declaró que uno de los hombres le quitó las llaves y quedó aguardando al final del operativo en la planta baja. De esta manera, se implantó el comité de crisis.

La Policía porteña advirtió que los dos adultos se habrían encontrado bajo un brote psicótico e intentaron establecer una negociación con los atrincherados, pero no dio resultado. En ese marco, intervinieron personal de la División de Operaciones Especiales Metropolitanas (DOEM) y del Grupo Especial de Rescate (GER), que trepó hasta el 14° piso, mientras que otra subdivisión colaboró con dos líneas de descenso a fin de brindarle acceso por las ventanas.

Dos hombres se atrincheraron en Recoleta

Asimismo, también asistieron efectivos del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) y la zona fue cercada para que el personal pudiera trabajar con comodidad.

Después de que las negociaciones fracasaran, el subcomandante Liberdi, jefe de Guardia, dio la orden para que los efectivos realizaran el ingreso a través de una ventana. Así, los hombres fueron reducidos y resultaron ilesos.

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