Una banda de delincuentes secuestró, golpeó y asaltó al excampeón del TC Walter Hernández

Un violento asalto tuvo como víctima al excampeón de Turismo Carretera (TC) Walter Hernández. El expiloto de 61 años, que ahora se dedica a la producción de papas, fue atacado a golpes por al menos seis delincuentes armados que lo sorprendieron en su campo, en las afueras de Mar del Plata. “Danos los dólares”, le habrían dicho los ladrones a la víctima minutos antes de secuestrarlo y llevarlo varios kilómetros a bordo de su propia camioneta.

Según pudo saber LA NACION, el hecho tuvo lugar este viernes por la noche en una finca ubicada a unos 12 kilómetros de la Ruta 88, en la zona conocida como La Polola. Una banda de delincuentes, todos ellos con los rostros cubiertos con pasamontañas y portando armas de fuego, ingresó a la propiedad y sorprendió a la familia. Eran alrededor de seis, contó luego Hernández a los investigadores.

Una vez adentro de la finca “La Silecia”, los malhechores comenzaron a “apretar” al expiloto y a sus allegados. Les exigían dólares. Durante el ataque, Hernández recibió golpes en distintas partes del cuerpo, principalmente en la cabeza y el abdomen, aunque las lesiones no requirieron que fuera necesario trasladarlo a un centro asistencial.

Los delincuentes se adueñaron de un teléfono celular, anillos, una billetera con documentación personal y una suma cercana al millón de pesos. Sin embargo, el episodio no terminó con el robo dentro del establecimiento. La banda obligó a Hernández a subir a su propia camioneta, una Toyota SW4, y lo mantuvo privado de su libertad mientras se alejaban del campo por los caminos rurales. Después de recorrer varios kilómetros, los asaltantes hicieron descender al productor en plena vía pública y continuaron la fuga a bordo del vehículo.

Una banda de delincuentes asaltó, golpeó y secuestró al excampeón del TC Walter Hernández.

Horas más tarde, efectivos policiales localizaron la camioneta en el barrio Las Heras. El vehículo había sido incendiado, aparentemente con la intención de eliminar posibles rastros que pudieran conducir a la identificación de los autores.

Tras recibir el alerta, personal policial y del Comando de Patrullas Rural inició las primeras diligencias para reconstruir el recorrido realizado por los delincuentes y buscar elementos que permitan establecer cómo ingresaron y escaparon del establecimiento y dar con los sospechosos.

Luego de dejar su actividad en el rubro automovilístico, Hernández se puso al frente de El Parque Papas SRL, empresa dedicada a la producción de papa para diferentes mercados, entre ellos consumo fresco, bastón, chips y semilla, informó el medio local La Capital.