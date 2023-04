“Despacito, que no soy un malandra”. Quiénes son los colectiveros detenidos por la agresión y los golpes a Sergio Berni

escuchar

Jorge Galiano tiene 49 años. Jorge Zerda, 32. Ambos son empleados de la empresa Almafuerte, que, en otras, tiene la línea de colectivos 620, donde trabajaba Daniel Barrientos, el chofer asesinado a sangre fría el lunes pasado en Virrey del Pino, La Matanza. Galiano y Zerda fueron detenidos en las últimas horas por la violenta agresión que sufrió el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, cuando irrumpió en la manifestación que hacían compañeros y colegas de la víctima para exigir medidas contra la inseguridad.

Galiano y Zerda fueron imputados por los delitos de atentado contra la autoridad agravado y lesiones graves. Serán indagados mañana a primera hora. “Fueron reconocidos a partir del análisis de las filmaciones de la agresión a Berni”, explicó a LA NACION una fuente de la investigación.

Así detuvieron a uno de los choferes

Galiano y Zerda fueron arrestados en sus domicilios, situados en Merlo y La Matanza, respectivamente. “Despacito, que no soy un malandra, soy chofer de colectivo”, llegó a decir Galiano cuando los uniformados que, con armas y cascos, irrumpieron en su casa.

Uno de los dos imputados, poco antes de su detención, llegó a enviar un mensaje de voz de WhatsApp a sus compañeros para avisar que estaban por hacer un allanamiento en su casa. Acto seguido, y en repudio a las detenciones, los choferes decretaron paro en las ocho líneas de colectivos de la empresa.

En su perfil de Facebook, Zerda dice vivir en Gregorio Laferrere, pero dice “ser” de Isidro Casanova, ambas localidades de La Matanza. Tiene varias fotografías con su pareja.

La investigación está a cargo del fiscal penal, contravencional y de faltas porteño Carlos Rolero Santurian. Los allanamientos fueron ordenados por la jueza Luisa María Escrich, tras un pedido del representante del Ministerio Público.

Además de los procedimientos en los domicilios de los dos choferes, personal de la Policía de la Ciudad y la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de Morón y la Unidad Táctica de Operaciones Inmediata (UTOI), ambas últimas dependencias de la policías bonaerense, se hicieron allanamientos en las empresas de colectivos Almafuerte y Nueva Ideal.

“Se secuestraron 700 legajos de empleados con el objetivo de identificar a otros presuntos agresores de Berni”. Los dos detenidos serán indagados mañana a primera hora”, dijeron fuentes judiciales.

La agresión a Sergio Berni Fabián Marelli

Ayer, Berni le dijo al fiscal que impulsará la investigación de la agresión a trompadas que sufrió en la manifestación de colectiveros.

“El ministro no va a concurrir, se comunicó conmigo y me manifestó que, por cuestiones propias de su función, no podía hacerse presente en la sede de la fiscalía; no obstante ello, manifestó su voluntad de continuar adelante con el trámite de las actuaciones. Ya manifestó su voluntad de impulsar el proceso e instar la acción penal”, dijo Rolero Santurian en una comunicación enviada a través de sus colaboradores.

LA NACION