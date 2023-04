Cambio de estrategia: Sergio Berni le dijo al fiscal que impulsará la causa contra sus agresores

escuchar

El fiscal contravencional porteño Carlos Rolero Santurian informó que el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, impulsará la investigación de la agresión a puñetazos que sufrió en la manifestación de colectiveros.

“El Ministro no va a concurrir, se comunicó conmigo y me manifestó que por cuestiones propias de su función no podía hacerse presente en la sede de la fiscalía; no obstante ello, manifestó su voluntad de continuar adelante con el trámite de las actuaciones. Ya manifestó su voluntad de impulsar el proceso e instar la acción penal ”, dijo Rolero Santurian en una comunicación enviada a través de de sus colaboradores.

Berni había dicho que no iba a denunciar la agresión, pero ahora parece haber tomado otra actitud, a juzgar por lo relatado por el fiscal.

En esta causa porteña se investiga de oficio -es decir, sin necesidad de denuncia- la agresión que sufrió el lunes pasado Berni cuando se hizo presente en un piquete de colectiveros que cortaba la avenida General Paz para protestar por el asesinato de un compañero, muerto de un tiro a quemarropa en medio de un asalto.

La fiscalía aún no cuenta con la historia clínica, donde consta la gravedad de las heridas sufridas por Berni, y por lo tanto desconoce si sufrió lesiones leves, graves o gravísimas. En el primer caso, se trataría de un delito de acción privada, que para ser investigado debe ser impulsado por la propia víctima, y en el segundo caso se trata de un caso de acción pública, donde no es necesario el impulso del agredido.

Así se llevaron a Sergio Berni luego de ser agredido Fabián Marelli

Mas allá de esta causa, hay otras dos en la justicia de la Ciudad relacionadas con este episodio: una que investiga la agresión sufrida por un colectivero, a quien un policía le pegó con su escudo antimotines, de canto, en la cabeza, y otra por las lesiones sufridas por ocho policías en el enfrentamiento con los choferes.

La denuncia de Alak

Además, el ministro de Justicia bonaerense, Julio Alak, ayer presentó una denuncia en la justicia penal nacional instrucción por el ataque, ya que considera que se produjeron los delitos de lesiones, resistencia a la autoridad e intimidación pública. Este último delito castiga a quien busca infundir un temor público o suscitar tumultos o desórdenes y es el que habilita la competencia de la justicia penal nacional (y no la contravencional porteña), señalan en el gobierno bonaerense.

El momento en el que un policía ataca con su escudo a un chofer durante la manifestación por el asesinato de Pedro Daniel Barrientos Captura

En paralelo, un fiscal de la Matanza investiga el asesinado del chofer Pedro Daniel Barrientos, asesinado la madrugada del lunes en Virrey del Pino en la unidad de la Línea 620 que manejaba.

Hay dos detenidos. Uno de ellos fue reconocido por dos testigos. Interviene el fiscal Gastón Duplaá, de la UFI de Homicidios del departamento judicial de La Matanza. El fiscal Duplaá resolvió acusarlos de los delitos de homicidio “criminis causae”, es decir, de haber matado para ocultar otro delito, y de robo agravado por el uso de arma de fuego. De ser condenados por estos delitos, podrían recibir una pena de prisión perpetua.