Detuvieron a cuatro ladrones tras un intento de robo en Lomas de Zamora

Cuatro delincuentes fueron detenidos por personal de la policía bonaerense después de ser sorprendidos cuando intentaban ingresar por la fuerza en la zona residencial de Lomas de Zamora.

“Todo comenzó cuando uniformados que hacían un patrullaje preventivo observaron a tres hombres vestidos de oscuro y con mochilas que violentaban con una barreta la puerta de una casa situada en Laprida al 1900″, dijeron fuentes del caso.

Los ladrones quedaron filmados

Al notar la presencia policial, los delincuentes abortaron el plan criminal y se subieron a un automóvil Chevrolet Corsa, donde los esperaba un cómplice al volante. Intentaron escapar.

“Los uniformados comenzaron a seguir a los sospechosos y otros móviles del Comando de Patrullas de Lomas de Zamora y de la Unidad de Policía de Prevención Local se sumaron al operativo cerrojo”, dijeron las fuentes consultadas.

La persecución terminó a las seis cuadras, cuando el auto donde escapaban los ladrones fue interceptado por los móviles policiales.

“Al verse cercados, los delincuentes abandonaron el vehículo e intentaron continuar la fuga a pie, corriendo en distintas direcciones. Pero, finalmente, fueron detenidos”, agregaron los voceros consultados.

En el interior del auto, la policía secuestró guantes, precintos, barretas, un corta candado hidráulico y teléfonos celulares.

“Posteriormente, se estableció que los sospechosos detenidos estaban vinculados con otro intento de robo ocurrido el 29 de septiembre en una casa de Darragueira al 1400, en Banfield. En ese caso, los ladrones violentaron el portón principal y posteriormente una puerta para intentar ingresar al domicilio, aunque no lograron concretar el robo”, dijeron fuentes policiales.

Uno de los detenidos registraba un pedido de captura vigente por una causa de robo agravado y homicidio, requerido por el Juzgado de Garantías N° 4 de Morón desde junio de 2022.

“El procedimiento forma parte de las tareas de prevención y control que se desarrollan de manera permanente en distintos puntos del distrito, con despliegue territorial y coordinación entre las fuerzas de seguridad para actuar ante situaciones sospechosas y reforzar la protección de los vecinos”, dijeron fuentes de la Municipalidad de Lomas de Zamora.