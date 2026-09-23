Detuvieron a dos hombres que jugaban por la calle con un cuchillo: en su mochila escondían más de cuatro kilos de cocaína

Dos hombres, de 27 y 19 años, fueron detenidos en el barrio porteño de Balvanera cuando llevaban más de cuatro kilos de cocaína. Uno de ellos intentó escapar al advertir la presencia de los policías, pero fue reducido a pocos metros del lugar donde había sido detectado. Según se determinó después, el mayor de los sospechosos tenía antecedentes por robo.

El procedimiento se inició cuando efectivos de la División Investigaciones Antidrogas Zona Norte de la Policía de la Ciudad realizaban tareas preventivas en la intersección de Bartolomé Mitre y Agüero. Allí observaron a dos hombres que caminaban juntos. Uno de ellos manipulaba un cuchillo que luego guardó entre sus prendas.

La actitud llamó la atención de los policías, que decidieron identificarlos. En ese momento, uno de los sospechosos, que llevaba una mochila, intentó escapar por Bartolomé Mitre. Sin embargo, fue alcanzado y detenido a pocos metros.

En presencia de testigos, los efectivos revisaron la mochila que llevaba el sospechoso. En su interior encontraron cuatro ladrillos compactos que contenían cocaína. El pesaje posterior determinó que la droga tenía un peso total de 4,150 kilos.

Además de la cocaína, los policías secuestraron un teléfono celular y el cuchillo que había sido observado momentos antes durante la recorrida.

La investigación continuó con una serie de allanamientos en los domicilios de los dos detenidos, donde los investigadores procuraron determinar el alcance de la actividad que se les atribuye.

Los dos sospechosos detenidos con cuatro kilos de cocaína Prensa Ministerio de Seguridad

Los dos sospechosos quedaron a disposición del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 10, a cargo del juez Ercolini.

Luego de analizar las actuaciones realizadas por los investigadores, la Justicia dispuso el procesamiento de ambos hombres por infracción a la Ley 23.737, que reprime los delitos vinculados con el tráfico y la comercialización de estupefacientes.