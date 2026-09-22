El cantante Cristian “Pity” Álvarez chocó en la mañana de este martes contra un auto que cargaba nafta en una estación de servicio, en el barrio porteño de Chacarita. De acuerdo a las fuentes consultadas por LA NACION, tanto el artista como el otro conductor resultaron ilesos durante el siniestro.

Según pudo saber este diario, el incidente vial tuvo lugar alrededor de las 2 de la mañana en la avenida San Martín al 2400, en el barrio porteño de Villa General Mitre. Un joven de 24 años, que conducía un Peugeot 208, relató a la Policía que, al querer retirarse de la estación de servicio donde cargaba combustible, un vehículo VW Bora realizó una mala maniobra e impactó contra su rodado, provocándole daños en ambas puertas y la parte delantera del lado del acompañante.

Pity Álvarez chocó contra un auto que cargaba combustible en una estación de servicio. www.fiscales.gob.ar

De acuerdo con el damnificado, al realizar la denuncia, cuando le pidió los datos al conductor, resultó que se trataba del cantante de Viejas Locas e Intoxicados, quien se retiró del lugar sin aportar documentación personal ni del vehículo.

Durante el transcurso de la mañana de este martes comenzó a circular el video del momento en que se ve a un vehículo gris que, al dar marcha atrás en el sector de parking de los medidores de una estación de servicio, chocó contra el costado de un rodado blanco que estaba cargando combustible. Cuando el automóvil en infracción se disponía a retirarse, el conductor del Peugeot lo alcanzó para pedirle los datos al conductor.

Pity Álvarez chocó contra un auto que cargaba combustible en una estación de servicio

Luego, en la comisaría, se solicitó por sistema la pertenencia del dominio de ese Bora y se confirmó que está registrado a nombre de Cristian Gabriel Álvarez Congiú, conocido como “Pity” Álvarez, agregaron las fuentes. En la investigación tomó intervención la Unidad Flagrancia Norte.

Pity Álvarez chocó contra un auto que cargaba combustible en una estación de servicio. RS Fotos

“No sé si tiene o no vencido el registro. Lo importante es que Cristian es una persona con consumo activo, por eso es que tienen que tomar medidas”, dijo uno de los abogados del artista, Sebastián Queijeiro, en diálogo con TN. “Es secundario si una persona tiene o no registro cuando va a un juicio todo drogado y con los brazos con marcas de inyecciones y nadie hace nada”, reiteró el letrado, que agregó que presentarán un informe al respecto durante el proceso oral por el homicidio de un hombre en Villa Lugano.

Para el abogado, “falla el sistema” para resguardar al artista. Contó también que la hermana de Álvarez inició un trámite de curatela sobre el cantante. “La familia de Cristian está desbordada”, agregó y consideró que, en su opinión, “no tiene la capacidad mental para entender lo que pasa en el juicio”.

Cómo avanza el juicio contra “Pity”

Una semana atrás, Jacqueline Guzzardi, hija de Cristian Maximiliano Díaz, el hombre asesinado en Villa Lugano en julio de 2018, volvió a poner en el centro del juicio contra Álvarez el impacto que tuvo en su vida el asesinato de su padre.

La joven negó un conflicto previo entre su padre y el cantante. Y cuando le preguntaron qué esperaba del juicio, respondió: “Que se haga justicia, que decidan como tienen que decidir con las pruebas que tienen. Que se haga bien, sin ningún tipo de beneficio”.