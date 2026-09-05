Un estafador serial argentino fue detenido en España por comprar paquetes de viajes con tarjetas ajenas y venderlos

El estafador serial argentino Facundo Agustín “el Sapo” Ciarlo fue detenido este sábado en Málaga, España. El hombre de 52 años, que ya había sido condenado por asociación ilícita y estafas, está acusado de comprar paquetes de viajes con tarjetas ajenas y venderlos a través de una agencia de turismo.

Ciarlo vivía una vida de lujos. Residía en una mansión, tenía varios autos y realizaba viajes a China y Emiratos Árabes. Toda su vida era exhibida a través de las redes sociales, donde incluso llegó a compartir imágenes de su viaje al Mundial de Rusia para ver a la selección argentina. Antes de ser condenado realizó aproximadamente 15 viajes al exterior, en los cuales compartió fotos junto a famosos y celebridades.

Ciarlo fue condenado por una serie de estafas con tarjetas de crédito Facebook

Su detención fue realizada por la policía de Málaga en coordinación con la policía porteña. Ciarlo había obtenido su primera condena en 2016 por la Justicia de Chubut.

En ese entonces, había cometido una defraudación contra el capitán de un barco que, cuando volvió a tierra, se enteró que habían comprado pasajes por $100.000 con el número de su tarjeta de crédito. La fiscalía de Puerto Madryn calculó que las estafas en ese entonces llegaron a los 10 millones de pesos.

Su modus operandi consistía en obtener los datos de las tarjetas de créditos en estaciones de servicio y comercios. Después daba con la información del titular y lograba realizar las compras.

En 2018, pese a tener libertad condicional, viajó a Rusia para la Copa del Mundo y fue detenido debido a que la Justicia de Chubut le había impedido salir del país. Sin embargo, posteriormente fue liberado.

Ciarlo compartía su vida de lujos a través de las redes sociales

El 27 de mayo de este año la Policía de la Ciudad fue llamada para dar con su paradero en relación a una nueva causa por estafa. El pedido lo realizó la Unidad Fiscal Especializada en Investigación Criminal Compleja (UFECRI), a cargo de José María Campagnoli, y a solicitud del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 9 de Martín Sebastián Peluso, Secretaría 108 de Diego Andrés Villanueva.

Los detectives pertenecientes a la división de Capturas y Prófugos hallaron el perfil de Ciarlo en Facebook y, en diálogo con la plataforma, obtuvieron su IP. Así descubrieron que “el Sapo” había iniciado sesión repetidas veces desde Málaga, lugar a donde se había fugado tras el avance de la Justicia en las nuevas causas por estafa.

Fue entonces que la Justicia argentina solicitó su captura y la policía andaluza fue notificada a través de Interpol. Personal del Grupo de Investigación y Protección (GIP) de la policía de Málaga interceptó al “Sapo”, mientras conducía un Jeep Renegade.

Ciarlo quedó detenido en dependencias de la policía local. Tras ello, se inició el trámite de extradición a la Argentina.