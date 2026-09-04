Callejero Fino seguirá detenido tras la declaración de un testigo del momento del arresto

Simón Natanael Alvarenga, más conocido como Callejero Fino, seguirá preso. En las últimas horas, la jueza de Garantías del Departamento Judicial San Isidro, Mariana Schemberger, rechazó los pedidos de excarcelación ordinaria y extraordinaria presentados por la defensa del artista.

Según fuentes judiciales, la situación del rapero se agravó a partir de la declaración del testigo de procedimiento que describió cómo fue el hallazgo de la pistola calibre .40 con doce cartuchos en el cargador y el número de serie limado.

De acuerdo con fuentes policiales, el arma estaba a simple vista, en el compartimiento de la puerta delantera izquierda de la camioneta Volkswagen Amarok en la que circulaba. Cuando los policías le pidieron que descendiera del vehículo y abrió la puerta, la pistola quedó visible.

Ante el hallazgo del arma, en una situación de flagrancia, los policías convocaron a testigos para revisar el vehículo. Así se concretó el hallazgo de la pistola calibre .40. Debido a esa circunstancia, los policías detuvieron a Alvarenga y lo llevaron a la comisaría de Benavídez.

El procedimiento que terminó con la detención del rapero se concretó el domingo, por la tarde, cuando los agentes de Centro de Operaciones Tigre (COT), que realizaban un control de tránsito, ordenaron al conductor de la camioneta Volkswagen Amarok que detuviera su marcha debido a que circulaba con el parabrisas polarizado y las patentes.

La pistola Glock calibre .40 que Callejero Fino llevaba en una camioneta Policía Bonaerense

Ante la imposibilidad de poder probar que la camioneta le pertenecía, porque carecía de los documentos, los agentes del (COT) le pidieron a Callejero Fino que descendiera del vehículo. Al abrir la puerta del conductor, el arma quedó a la vista.

El hallazgo del arma fue el inició de la causa penal que terminó con Alvarenga detenido. Los agentes convocaron a un móvil policial a la esquina en la que se realizaba el control de tránsito. Al observar el arma, los efectivos buscaron testigos, secuestraron la pistola calibre .40 y trasladaron a Callejero Fino y a su acompañante a la seccional local.

El martes, el artista se presentó ante el fiscal Cosme Iribarren y, si bien, según su defensa, declaró, no aportó detalles sobre el origen del arma y tampoco explicó cómo estaba en su camioneta.

Durante miércoles y jueves declararon los testigos que participaron del procedimiento realizado en el cruce de la ruta 23 e Italia y familiares y amigos de Alvarenga. Después de esas declaraciones, el letrado que representa a Callejero Fino solicitó las excarcelaciones ordinarias y extraordinarias, pero la jueza Schemberger rechazó esos pedidos.

El Ministerio Público a cargo, en este caso, del fiscal Cosme Iribarren, tiene hasta el viernes próximo para definir si pide la prisión preventiva para Alvarenga.

Según el artículo 189 bis del Código Penal, el delito por el que fue acusado Callejero Fino tiene una expectativa de pena que va de 3 años y 6 meses de prisión a 8 años y 6 meses de cárcel.

Alvarenga había sido condenado en 2018 a seis años de prisión por un robo. La sentencia quedó firme. La existencia de este antecedente provocó que, por ejemplo, no se le otorgara la excarcelación extraordinaria. Además, si se confirma que el rapero cometió ese robo con un arma de fuego, el monto de la pena por la portación ilegal del arma de guerra, podría llegar hasta diez años de prisión.