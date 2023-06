En un country de Moreno: detuvieron a L-Gante por privación ilegítima de la libertad y amenazas

escuchar

El músico Elián Angel Valenzuela, popularmente conocido como L-Gante, fue detenido hoy en un country de Moreno acusado de los delitos de privación ilegítima de la libertad, amenazas agravadas y tenencia ilegítima de armas de fuego.

Así lo informaron a LA NACION calificadas fuentes judiciales. La investigación, a cargo de la fiscal Alejandra Rodríguez y del ayudante fiscal Ezequiel Freydier, comenzó el 27 del mes pasado tras una denuncia presentada por la víctima.

“Se quiere destacar el trabajo del equipo de la fiscal Rodríguez, que junto con el ayudante fiscal Freydier y los integrantes de la Ayudantía de General Rodríguez, recientemente creada, la policía bonaerense y el municipio, por medio de un trabajo en equipo, reunieron prontamente los elementos de cargo para acreditar los delitos atribuidos al imputado Valenzuela”, explicaron desde la Fiscalía General de Moreno-General Rodríguez, a cargo de Lucas Oyhanarte.

Otra causa por tenencia de armas de fuego

No es la primera vez que L-Gante es denunciado por tenencia de armas de fuego. El cantante también había sido denunciado ante la Justicia por sus vecinos, a principios de febrero de 2022, tras protagonizar un violento episodio en el que habría efectuado un disparo de arma de fuego, seguido de amenazas de muerte.

En ese momento, se presentó ante la Fiscalía 9 de General Rodríguez para una audiencia y, tras negarse a declarar, habló ante la prensa y hasta interpretó un adelanto de una canción, en la que habla de su estado ante la repentina fama.

El trapero fue acusado, en ese momento, de haber atacado a un vecino del barrio Bicentenario, de General Rodríguez. Primero, señaló al joven por tener la intención de robar la propiedad donde ahora solo vive su madre. Tras el episodio, fue denunciado por amenazas y uso de arma de fuego.

Al declarar, en febrero de 2022, el cantante se quejó de la “payasada” de la causa. “Me están mirando casi dos millones de personas las historias de Instagram, así que me enfoco en mi carrera”, dijo, y cantó una líneas de un tema que estaba a punto de lanzar: “Nosotros lo hacemos cerrando. Los gatos la cuentan. Los giles comen tan tan tan. Me critican por ser de abajo, de perfil bajo. Yo no me atajo y me pongo a volar”.

En ese contexto, L-Gante afirmó que no tiene en su poder un arma de fuego -como trascendió- y que en el domicilio de su madre encontraron solo una pistola de juguete.

Además, negó categóricamente tener problemas con el resto de los vecinos y afirmó que de ahora en más debe aprender que no puede caerle bien a todos. “Cada uno debe hacerse cargo de sus actos, como se debe, como yo estoy acá. Al barrio voy a seguir yendo, voy todos los días”, aseguró.

