Hallaron muerta en el río a una mujer que estaba desaparecida desde el lunes

SANTA FE.- María Laura Lafuente, de 33 años, que residía en Coronda, 45 kilómetros al sur de esta capital, que era buscada desde el lunes pasado cuando su familia notó su desaparición y rápidamente radicó la denuncia policial, fue hallada este jueves, sin vida, y en aguas del río Coronda, a pocos kilómetros aguas abajo de esa ciudad.

El operativo de búsqueda en el río fue consecuencia del hallazgo de un bolso perteneciente a la mujer, en la costa de ese cauce, que contenía un celular.El aparato y los contenidos que se rescataron, fueron claves para los posteriores trabajos que se realizaron por parte de personal de Prefectura, policía y buzos, en una zona cercana al campo de deportes del balneario municipal corondino.

Fuentes de la investigación admitieron ante una consulta de LA NACION que el hallazgo se dio a partir de la investigación de los registros de cámaras de seguridad municipales, que registraron a la mujer comprando cigarrillos en un drugstore de zona céntrica de Coronda.

Búsqueda de la Prefectura en el río Coronda

A ello se sumó el hallazgo de un bolso, en la costa del río, en jurisdicción del paraje “Carancho Triste”, en el cual la policía encontró distintos elementos que habrían pertenecido a la mujer.

“Se encontraron algunas pertenencias, algunos elementos de vestir. Fue en un lugar muy cerca de la costa que está llena de camalotes”, amplió la fuente.

Tras ese descubrimiento, personal de la Policía Científica desarrolló un operativo de peritaje que se sumó a la reconstrucción de los últimos movimientos de María Laura, otra instancia de alta complejidad debido a las limitaciones tecnológicas de la zona.

“Después de comprar cigarrillos, pasada los primeros minutos del nuevo día, Lafuente fue vista caminando hacia la zona céntrica. Eso fue alrededor de las dos de la mañana, pero que no se pudo reconstruir qué pasó después de ese horario. Además, se reportó que algunas cámaras tipo domo cercanas al río ven obstaculizada su visión nocturna por la iluminación decorativa de la calle”, dijeron los investigadores.

Un factor determinante en la orientación de la búsqueda hacia el agua fue una nota encontrada por las autoridades. Según trascendió, el escrito contendría una despedida y hacía alusión a sus abuelos, quienes “tenían mucho que ver con la isla, tenían mucho vínculo con el río”.

Fuentes judiciales aclararon que por el momento no será convocado ante la Justicia la pareja de la mujer, actualmente residente en Rosario.

María Laura Lafuente

Hallazgo

Este jueves a la mañana, por orden judicial, se habían realizado rastrillajes tanto en la costa como en el propio río, con la colaboración de la Agrupación de Buzos Tácticos y de la Prefectura Naval Argentina, además de drones para examinar lugares de difícil acceso.

A esas tareas se sumaron efectivos de diferentes fuerzas de seguridad porque los elementos reunidos hacía suponer que la mujer se encontraría ahogada en el curso del Coronda.

Fue así que la investigación logró el resultado esperado, es decir, encontrar el cuerpo de María Laura, en el agua, a la altura del mismo paraje.El caso se investiga como “muerte dudosa” y el Ministerio Público de la Acusación deberá determinar las causas de la muerte y sus circunstancias.

Es por ello que las autoridades mantienen silencio ante las consultas de la prensa aunque reconocieron que será importante el resultado de la autopsia, que ya fue ordenada, para conocer las causas de la muerte de la mujer.

María Laura, hija de Luciano Lafuente, era sobrina de Juan Manuel Lafuente, exintendente de Coronda en la década de los 90, que se consideraba portador de siete mandamientos de supuesta inspiración divina.

Pero además, fue autor de varios hechos que le valieron cierta consideración, como haber burlado al servicio secreto norteamericano para regalarle un video a George Bush o escabullirse en un hotel y obsequiar frutillas a la Cicciolina.