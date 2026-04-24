Riesgo sanitario. Detectaron que una distribuidora modificaba fechas de vencimiento para comercializar carnes y bebidas en mal estado

El peligro para la salud pública quedó expuesto cuando detectives del Departamento Federal de Investigaciones de la PFA allanaron el depósito de una distribuidora de alimentos. Los agentes de la Policía Federal Argentina encontraron allí gran cantidad de embutidos, cortes de carnes, pescados envasados al vacío y bebidas alcohólicas que tenían la misma particularidad: se había alterado la fecha de vencimiento.

Una persona fue detenida y acusada por infracción a la ley 26.524 que refiere al envenenamiento o adulteración de aguas, medicamentos o alimentos. Ese hombre, que sería propietario del establecimiento, quedó a disposición del magistrado federal Adrián González Charvay, a cargo del juzgado federal de Campana.

La investigación empezó en el 6 de marzo del año pasado, a partir de una denuncia anónima recibida en la División Delitos contra la Salud Publica de la Superintendencia de Investigaciones Federales de la PFA donde se alertaba sobre un establecimiento comercial situado en Los Cardales, partido de Exaltación de la Cruz y dedicado a la distribución de sustancias alimenticias a las que se adulteraba la fecha de vencimiento.

Tras el allanamiento ordenado por el juzgado federal, se encontró en el depósito “gran cantidad de alimentos que se encontraban a la fecha vencidos, entre los cuales, además, había muchos de ellos que tenían manipulado su envasado mediante etiquetados irregulares y otros mediante la modificación de sus estampas originales en cuanto a sus reales fechas de vencimiento con el empleo de impresoras y máquinas halladas en el lugar”, consignaron los investigadores.

Los detectives de la PFA pudieron determinar que el sospechoso arrestado buscaba adrede acopiar mercadería que estuvieses fuera del margen adecuado de consumo para acumular productos comprados a bajo costo y revenderlos al precio de mercado como si se tratasen de alimentos en buen estado. Esa intención habría quedado expuesta por acciones desarrolladas por ese hombre de 62 años, que realizaba publicaciones en las redes sociales para abastecerse de productos que se encontrasen vencidos o en los días finales de tolerancia antes de ingresar en un período de peligrosidad con el objetivo de adulterar las impresiones originales y distribuir los alimentos como aptos para el consumo.

“Puso en grave riesgo la salud de los compradores”, aseguraron los investigadores.

En el procedimiento participaron el Instituto Nacional de Alimentos (INAL), el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) y personal de la Dirección de Bromatología y Zoonosis de la Municipalidad de Exaltación de la Cruz.