Locura e impunidad en dos velatorios tumberos que expusieron una cultura de violencia en el conurbano

En menos de 24 horas, zonas del conurbano separadas por 20 kilómetros fueron escenario de dos velorios tumberos donde familiares, amigos y cómplices de delincuentes abatidos en tiroteos, acompañaron los cortejos fúnebres con balazos disparados al aire.

El primero de los velatorios tumberos ocurrió frente al cementerio de Merlo, en la localidad de Libertad y a pocos metros del estadio del club Ferrocarril Midland.

Hasta allí, llegó el cortejo fúnebre de los familiares y amigos de Abraham Ismael Troncoso, de 20 años, el ladrón abatido durante un tiroteo con un policía bonaerense.

A los tiros en un velorio tumbero en Fuerte Apache

Cuando el cortejo fúnebre llegó al cementerio, algunos de los cómplices del delincuente que murió en el tiroteo sacaron sus armas y comenzaron a disparar al aire.

Al mismo tiempo, los amigos realizaban los denominados cortes de los escapes de las motos que producían explosiones similares a las detonaciones de armas de fuego y potenciaban el ruido y la indefensión de los comerciantes que tienen sus negocios en la avenida Eva Perón al 4000 y los automovilistas que, a esa hora, circulaban por adyacencias de la cancha de Midland.

Algunos de los amigos y familiares que despedían a Troncoso llevaban remeras estampadas con fotos del ladrón impresas y la inscripción: “Abraham te fuiste al cielo”.

Mientras que en redes sociales se repitieron los mensajes sobre Abraham y se acompañaban las imágenes con canciones de “trap” en las que se veneraba la actividad delictiva del ladrón.

Troncoso fue abatido el lunes cuando con un cómplice, a bordo de una moto, interceptaron a una pareja para robarle. No sabían que el conductor de la moto era un policía bonaerense que circulaba con su novia. Al llegar a la esquina del Camino de la Ribera y Arribeños, el conductor de la moto se identificó como integrante de una fuerza de seguridad y comenzó un tiroteo que terminó con Troncoso abatido. En tanto que su cómplice fue apresado. Troncoso tenía veinte años y no registraba antecedentes.

Ayer, en tanto, el complejo habitacional conocido como Fuerte Apache fue escenario de otra de esas despedidas tumberas. En el nudo 13 de la denominada Villa Matienzo que está dentro del complejo situado en Tres de Febrero, se produjo otro velatorio en el que las armas fueron protagonistas. Allí, amigos y familiares de un ladrón de la zona conocido por su alias como Marito o Muela, dispararon balazos al aire para despedir al delincuente abatido durante un tiroteo ocurrido en un asalto. Fueron varias las personas que portaban pistolas 9mm en ese lugar que perdió en las calles el nombre oficial de barrio Ejército de los Andes para adoptar una denominación popular que remite a una zona sin ley.