Detuvieron a los dueños de una concesionaria de autos de Pilar por estafar a sus clientes

Carlos Alberto González y Cynthia Chamoles, los propietarios de la concesionaria Autos Pilar Premium, fueron detenidos y acusados de haber estafado a clientes que habían señado autos y camionetas que nunca les fueron entregados y por haber vendido vehículos que les habían dejado en consignación sin abonarles a sus propietarios el dinero por la transacción realizada.

Así lo informaron calificadas fuentes judiciales. La investigación que llevó tras las rejas a los sospechosos está a cargo del fiscal de Pilar Andrés Quintana y comenzó en mayo pasado, tras la denuncia de las primeras víctimas.

Entre los damnificados de la sindicada banda de estafadores se encuentran el diputado nacional Manuel Quintar y Joaquín Pichot, uno de los hermanos del excapitán de Los Pumas Agustín Pichot.

Según el expediente judicial, González, Chamoles y un grupo de empleados de la concesionaria formaron parte de una organización destinada a cometer delitos contra la propiedad mediante la compraventa de vehículos.

Detuvieron a los dueños de una concesionaria de autos de Pilar por estafar a los clientes

El salón de ventas Autos Pilar Premium está situada en sobre la colectora del ramal Pilar de la autopista Panamericana, en la localidad de Manuel Alberti.

“La organización se caracterizó por poseer una estructura estable, permanente, prolongada en el tiempo y con distribución de roles y tareas entre sus integrantes, quienes actuaron de manera coordinada a los fines de captar sistemáticamente vehículos de alta gama y sumas de dinero de diversas personas, mediante la simulación de operaciones comerciales de compraventa, entregas en consignación y/o permuta, para luego, mediante distintos tipos de ardides y recursos tales como dilaciones en las entregas, sustitución de unidades, retención de documentación, utilización de formularios 08 firmados en blanco y demás maniobras engañosas, apropiarse del producido de dichas operaciones. Ello sin cumplir con las contraprestaciones comprometidas ni restituir los bienes recibidos o comprometidos a entregar”, sostuvo el fiscal Quintana en el dictamen donde solicitó las detenciones de González, de 42 años, y Chamoles, de 44.

El juez de Garantías del Departamento Judicial de San Isidro Fernando Ribeiro Cardadeiro hizo lugar a lo solicitado por el representante del Ministerio Público Fiscal y ordenó las detenciones, que se concretaron en las últimas horas en operativos a cargo de la Subdelegación Departamental de Investigaciones (SubDDI) Pilar de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, a cargo del comisario inspector Sergio Torres.

González y Chamoles fueron detenidos en su casa del barrio cerrado Las Condes, en Pilar.

Quintar es el diputado libertario por Jujuy que a mediados de mayo pasado fue noticia cuando estacionó un Tesla Cybertruck en el garaje del Congreso de la Nación.

Manuel Quintar, diputado de La Libertad Avanza, posa junto con su auto Tesla

En abril pasasado, Quintar Quintar denunció que en agosto de 2025 había comenzado a negociar con los responsables de Autos Pilar Premium la compra de un Tesla Cybertruck por 285.000 dólares. En su presentación, sostuvo que pagó la totalidad del precio acordado, una parte en transferencias bancarias y otra en efectivo, pero que nunca le entregaron el vehículo.

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