Cómo es la Tesla Cybertruck en la que llegó un diputado libertario al Congreso

Esta vez, las cámaras apuntaron al Congreso de la Nación porque Manuel Quintar, diputado de La Libertad Avanza (LLA), sorprendió al llegar a bordo de la Tesla Cybertruck, una pickup producida por la firma de Elon Musk.

Según pudo saber LA NACION, el legislador oficialista jujeño compró el vehículo por US$126.000, ya que lo importó a su nombre y se trata de su auto personal, según indicaron.

Para importarlo, lo hizo a través de la ley que este año el Gobierno nacional formalizó, a través de la Resolución 271/2025. Se trata de un procedimiento para que particulares puedan importar autos 0km desde el exterior, introduciendo cambios en el proceso de homologación.

El video se viralizó rápidamente en redes sociales

Desde entonces, cualquier persona puede registrar un vehículo importado utilizando la Licencia de Configuración de Modelo (LCM) ya existente del fabricante o del importador. En caso de no contar con esa documentación, el usuario tiene la posibilidad de presentar por su cuenta un certificado de seguridad vial ante la Secretaría de Transporte, requisito que habilita el patentamiento del vehículo.

Este nuevo mecanismo funciona como una especie de Verificación Técnica Vehicular (VTV) individual y contempla certificaciones emitidas por organismos internacionales reconocidos, como los de Naciones Unidas, la Unión Europea, Estados Unidos y Brasil. En esos casos, se genera una Constancia de Validación de Homologación Extranjera (CVHE), que reconoce oficialmente la homologación obtenida en el exterior.

Una aclaración es que la resolución establece que cada particular podrá importar un solo auto por año calendario y no podrá venderlo durante un plazo de dos años.

Cómo es la Tesla Cybertruck

La Tesla Cybertruck, que tiene el diputado oficialista, se destaca por una estética futurista y fuera de lo convencional, además de incorporar un elevado nivel de tecnología y prestaciones. Su desarrollo estuvo rodeado de polémicas y dificultades para la marca, principalmente por los desafíos que implicó tanto su producción como su homologación.

A diferencia de cualquier otra pickup del mercado, este modelo apuesta por una imagen completamente rupturista y sin similitudes visuales con sus competidores. Justamente por ese diseño tan particular, su aceptación inicial fue más lenta de lo que Tesla esperaba.

Tesla Cybertruck Tesla.

Es una unidad 100% eléctrica y, de acuerdo con la compañía, tanto los vidrios blindados como la carrocería reforzada están preparados para soportar el impacto de una pelota de béisbol lanzada a 112 km/h o incluso una tormenta de granizo de categoría cuatro. Sin embargo, durante su presentación oficial los cristales laterales terminaron astillados luego de una demostración en vivo. En cuanto a capacidad, ofrece 1897 litros de almacenamiento y puede remolcar hasta 4990 kg.

Más allá de su aspecto poco convencional, mantiene dimensiones típicas de una pickup estadounidense: mide 5,88 metros de largo, 2,03 metros de ancho y 1,91 metros de alto. El diseño estuvo a cargo de Franz von Holzhausen, reconocido por haber trabajado también para Volkswagen, General Motors y Mazda.

Tesla Cybertruck Tesla

La gama está compuesta por tres variantes, diferenciadas por autonomía y rendimiento. La Single Motor RWD ofrece hasta 400 km de alcance y acelera de 0 a 100 km/h en 6,7 segundos. Por encima se ubica la Dual Motor AWD, con tracción integral, autonomía de 480 km y una aceleración de 0 a 100 km/h en 4,5 segundos.

La versión más extrema es la Tri Motor AWD, equipada con tres motores (uno delantero y dos traseros) y también con tracción total. En este caso, alcanza hasta 755 km de autonomía utilizando una batería de extensión y logra acelerar de 0 a 100 km/h en apenas 2,7 segundos. Además, puede remolcar hasta 6350 kg, prácticamente el doble que la opción de entrada. Todas las configuraciones incorporan suspensión neumática y sistemas de conducción autónoma de nivel 2.

Tesla Cybertruck Tesla.

Puertas adentro, la Cybertruck apuesta por un enfoque completamente minimalista. No tiene botones físicos y concentra casi todas las funciones en una enorme pantalla multimedia de 18,5 pulgadas ubicada adelante, complementada por otra de 9,4 pulgadas para las plazas traseras. También incorpora un techo panorámico de cristal que se extiende desde la parte trasera hasta el frente.

Tesla asegura que, gracias a sus cargadores ultrarrápidos de 250 kW, el vehículo puede recuperar energía suficiente para recorrer 206 km en apenas 15 minutos. La garantía general es de cuatro años u 80.000 kilómetros, mientras que la batería cuenta con cobertura de ocho años o 240.000 kilómetros, según qué límite se alcance primero.