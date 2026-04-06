Detuvieron a un alumno de Rafaela con un arma en su mochila en una escuela de Rafaela

SANTA FE.- Un nuevo episodio que alimenta la cadena de incertidumbre en la comunidad educativa del interior santafesino se vivió este lunes a la mañana en Rafaela. La última serie de mensajes virales que prometían una masacre escolar en esa ciudad del departamento Castellanos situada 100 kilómetros al oeste de la capital provincial, amenaza por la cual ayer fue detenido un adolescente en Sunchales, se transformó en un hecho concreto: la policía detectó que un alumno pretendía ingresar en la Escuela Alberdi con un arma dentro de su mochila.

El episodio fue descubierto por efectivos policiales que participaban de un operativo de seguridad especial en establecimientos educativos del que dio cuenta ayer LA NACION.

Las autoridades avisaron de inmediato al detectar la situación mientras aplicaban las medidas anunciadas por funcionarios educativos y de seguridad de la provincia, entre ellas, la prohibición de ingresar en los establecimientos con mochilas, lo que derivó en que los alumnos solo podían entrar a la escuela con los elementos esenciales para la actividad del día en sus manos. El procedimiento se llevó adelante sin que se registraran incidentes, se aclaró.

En ese contexto, cerca del mediodía de este lunes, efectivos de la Unidad Regional V que patrullaban la zona por las amenazas en redes sociales registradas en las últimas horas arribaron a la escuela Alberdi en dos móviles.

En el lugar, los agentes se encontraron con un alumno que portaba un revólver accionado por aire comprimido, por lo que se activó el protocolo correspondiente para este tipo de situaciones.

Inicialmente, se indicó que personal policial detectó a un menor que llevaba en su mochila una “presunta pistola” y que el elemento fue secuestrado de inmediato, activándose el protocolo correspondiente para prevenir cualquier situación de riesgo.

De acuerdo con lo indicado en las primeras informaciones, el arma sería una réplica, aunque todo es aún materia de investigación.

Por otra parte, desde diferentes sectores educativos se señaló que a diario se repiten amenazas similares por redes sociales que involucran a estudiantes del secundario de establecimientos de diferentes localidades.