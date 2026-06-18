Tomaba un helado con su hija en la vereda y lo asaltaron tres delincuentes

Un padre y su hija de 10 años fueron asaltados mientras tomaban un helado en la localidad bonaerense de González Catán, municipio de La Matanza. Fueron tres delincuentes fuertemente armados los increparon al hombre que estaba en la vereda y que, en un intento por resguardarse del robo, ingresó a la heladería. Ya dentro del local, le apuntaron a la cara, lo revisaron, lo manosearon e incluso lo cachetearon un par de veces para que le entregara todas sus pertenencias.

Tras lo ocurrido, Los dueños del comercio confirmaron que este tipo de accionar se volvió normal en lo que va del año. “Hay una falta de respuesta alarmante en la policía. Entran, rompen, roban a cualquier hora. La agente tiene miedo de venir. Ya ni sé la cantidad de denuncias que tenemos hechas, pero todo sigue igual. Nadie hace nada”, dijo la propietaria de la heladería en diálogo con El Trece.

Ingresó a una heladería para salvarse de un robo, pero los tres delincuentes armados lo desvalijaron con violencia

El robo tuvo lugar alrededor de las 21.30 en la heladería La Roxy, ubicada sobre calle Simón Pérez 5001, a pocos metros del Polideportivo Caminante. Una cámara de seguridad interna del local registró el tenso momento cuando la víctima fue prácticamente empujada hacia el interior por los delincuentes, quienes a cara descubierta le apuntaban directo al rostro para amedrentarla.

El hombre les entregó todo lo que tenía.

Dentro del local un cliente observó la escena que ocurría a pocos metros de él mientras bebía de un vaso reciclable. Afuera de la heladera estaba la hija de la víctima. Aunque la cámara no alcanzó a grabarla, se oyen los gritos de desesperación de la menor.

Pánico en una panadería

Un hombre de 78 años quedó detenido este miércoles luego de protagonizar un violento ataque en una panadería ubicada en la zona céntrica de la ciudad de La Plata. El episodio ocurrió en el local La Catedral, situado en la intersección de las calles 17 y 54, donde el agresor irrumpió con un hacha gritando amenazas contra una empleada y luego destrozó un ventanal.

Tras retirarse del comercio, el hombre regresó pocos minutos después armado con una pistola y, por razones que todavía son materia de investigación, le disparó al hijo del dueño del local.