“El hijo de la ama de llaves”: detuvieron al último prófugo del homicidio de un vecino de San Isidro

Hace cuatro meses y medio, Víctor Cocozza, un vecino de San Isidro, fue torturado y asesinado en su casa. Tres sospechosos fueron detenidos poco después del crimen. Faltaba atrapar a uno de los ladrones, un joven de 23 años que desapareció de los lugares que solía frecuentar. Pero, en las últimas horas, Sergio Sena, el prófugo, fue atrapado por detectives de la Policía Federal Argentina (PFA) en el partido bonaerense de Escobar. Vivía en una habitación alquilada en el fondo de una parrilla.

Así lo informaron a LA NACION fuentes policiales. La investigación que terminó con la detención de Sena fue denominada “El hijo del ama de llaves” porque la madre del prófugo era la empleada doméstica de la víctima.

Sena fue capturado por detectives de la División Homicidios de la Superintendencia de Investigaciones Federales de la PFA. Para ubicar al sospechoso fue clave el análisis de publicaciones de redes sociales y las transacciones que se hicieron desde una billetera virtual a nombre de él y otra cuenta digital que usaba su novia.

El traslado del sospechoso

Hasta el homicidio de Cocozza vivía en la villa La Cava. Pero, como se consignó, después del crimen desapareció de los lugares que solía frecuentar. Sus cómplices ya habían caído presos.

La fiscal Cecilia Chaieb, a cargo de la investigación, solicitó la colaboración de detectives de la División Homicidios de la PFA para poder ubicar a Sena.

“Se hizo un ciberpatrullaje en redes sociales y se determinó que el sospechoso estaba de novio con una joven, que tenía domicilio registrado en Escobar”, explicaron fuentes policiales.

El siguiente paso de los detectives fue analizar los movimientos bancarios de Sena y de su novia. Se determinó que habían hecho compras que pagaban por medio de dos billeteras virtuales. Los negocios que habían recibido los pagos estaban situados en cercanías de la casa de la joven.

Dos brigadas de la División Homicidios de la PFA hicieron una vigilancia discreta en las cercanías de la casa de la novia del prófugo,

“Con el avance de la investigación se determinó que Sena alquilaba una habitación detrás de una parrilla de Escobar. En las últimas horas se lo detuvo cuando caminaba por la calle”, dijo un detective que participó del operativo “El hijo de la ama de llaves”.

El crimen

Cocozza. de 72 años, fue asesinado entre las 22 del 4 de febrero pasado y los primeros minutos del día siguiente en su casa de Jacinto Díaz al 1200, en San Isidro. Fue salvajemente golpeado y lo mataron de una puñalada en el cuello.

El crimen se descubrió después de que personal de la Patrulla Municipal de San Isidro intentó identificar a tres jóvenes que caminaban en actitud sospechosa, quienes comenzaron a correr cuando advirtieron la presencia del móvil policial.

Mientras huían, se descartaron de distintas pertenencias. Uno fue alcanzado por los uniformados. Los dos otros sospechosos se escaparon en dirección de la villa La Cava, en Beccar, según la reconstrucción que se hizo a partir de las filmaciones del sistema de seguridad de la Municipalidad de San Isidro.

Crimen en San Isidro: la detención de un sospechoso cuando huía reveló un homicidio durante un robo

La detención terminó por revelar el homicidio de Cocozza. “El sospechoso detenido fue trasladado a la comisaría 7a. de San Isidro. En su poder se secuestró una billetera con documentación que correspondía a un domicilio situado en Jacinto Díaz al 1200″, dijeron las fuentes consultadas.

Cuando los uniformados se dirigieron al domicilio en cuestión se encontraron con el propietario muerto. La planta alta de la casa estaba revuelta.

A los investigadores les llamó la atención de que ninguna puerta o ventana de la propiedad estaba forzada. Entendieron entonces que la víctima conocía a sus victimarios o los delincuentes habían conseguido la llave de la casa.

Todo, finalmente, quedó claro cuando se determinó que uno de los sospechosos que participó del plan criminal era el hijo de una empleada de la víctima.

La casa donde fue asesinada la víctima Tadeo Bourbon

“Cocozza fue asesinado para lograr la impunidad. La víctima conocía a Sena, era el hijo de su empleada. Entonces lo mataron para que no lo reconociera ante los detectives policiales y judiciales”, dijo una fuente que participó de la investigación.

Sena se negó a declarar cuando fue indagado por la fiscal Chaieb. Está imputado de homicidio criminis causae (matar para ocultar otro delito, en esta ocasión el robo).

Su madre no está sospechada de haber participado en el plan criminal.