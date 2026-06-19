Santa Fe: hace tres semanas compraron un auto, ayer murieron cuando chocaron contra un camión

SANTA FE.- En un choque frontal entre un auto y un camión murieron dos hermanos, trabajadores de una industria metalúrgica, cuando ayer volvían a su casa. El siniestro ocurrió en la ruta nacional N° 11, en jurisdicción de Berna, en el departamento General Obligado, a 304 kilómetros de la capital provincial.

Las víctimas fueron identificadas como Isaac Isaías Aguirre, de 22 años, y su hermano Lucas David Aguirre, de 19.

Los hermanos Aguirre circulaban en un automóvil Suzuki rojo, que habían comprado hace tres semanas.

Según los informes policiales, el siniestro vial ocurrió alrededor de las 14 en el kilómetro 770 de la citada ruta nacional.

De acuerdo con los datos preliminares de los investigadores, los jóvenes circulaban en sentido sur-norte con destino a la localidad de Berna cuando, supuestamente debido a las intensas lluvias registradas en la zona y la acumulación de agua sobre la calzada, el automóvil habría perdido estabilidad y se cruzó sobre la ruta. En esas circunstancias fue impactado por un camión.

La violencia del choque provocó que ambos ocupantes fueran despedidos del vehículo y cayeran sobre la banquina. Los dos jóvenes fallecieron como consecuencia de las graves heridas sufridas.

El camión era conducido por Carina Soledad Ojeda, 45 años. Tras la colisión el vehículo volcó, pero la mujer no sufrió heridas de consideración.

“La violencia del impacto fue tremenda. El automóvil quedó atrapado debajo del camión”, dijo un bombero que estuvo en la escena de la tragedia

El mismo vocero explicó que los hermanos Aguirre fueron despedidos del habitáculo producto de la violencia del impacto y que cuando llegaron los equipos de emergencia al lugar ya estaban muertos.

Tras el accidente, se desplegó un importante operativo de emergencia en la zona donde trabajaron efectivos de la comisaría de Berna, Seguridad Vial y Personal de Investigaciones, además de Bomberos de Malabrigo y Vera.

Dos hermanos murieron en un choque en Santa Fe

Por los peritajes y de remoción de los vehículos involucrados, se dispuso un corte total de la ruta nacional 11, que recién fue rehabilitada cerca de la medianoche.

Los jóvenes fallecidos fueron velados en el salón comunal de Berna, un pequeño pueblo de la zona al norte de Reconquista, donde residían junto a sus padres y tres hermanas.

“No hay palabras para tan profundo dolor”, sostuvo esta mañana, minutos antes de la sepultura, el presidente comunal de la localidad, Danilo Feresin. “Es un día muy triste. No hay palabras para tan profundo dolor”, agregó.