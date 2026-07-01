Detuvieron a un enfermero acusado de abusar sexualmente de una paciente en un hospital de Caballito

Un enfermero que se desempeña en el Sanatorio Julio Méndez fue arrestado y acusado de haber abusado sexualmente de una paciente de 82 años que estaba internada en ese hospital situado en el barrio porteño de Caballito.

Según fuentes judiciales, el trabajador de la salud fue sorprendido por personal del sanatorio que monitoreaba las cámaras de seguridad de las salas del 5° piso de la institución situada en la esquina de Acoyte y Avellaneda.

La víctima, cuya identidad se mantendrá en reserva, estaba en situación de extrema vulnerabilidad y en recuperación. Cuando el empleado de seguridad que revisaba las cámaras advirtió el ataque del enfermero a la paciente, alertó a las autoridades del hospital que, además de avisar a la policía, aplicaron los protocolos para situaciones de abuso sexual. También asistieron y contuvieron a la víctima, que estaba sedada en el momento de la agresión.

El enfermero fue detenido por efectivos de la Policía de la Ciudad que lo trasladaron a la comisaría situada frente al Parque Centenario, donde quedó alojado preventivamente, acusado de abuso sexual agravado.

Además de tomarles declaración testimonial al empleado de seguridad que advirtió el ataque sexual y a los otros enfermeros que trabajaban el lunes a la tarde en el quinto piso del nosocomio, el responsable del juzgado en lo Criminal y Correccional N° 11, a cargo de la instrucción de sumario, ordenó el secuestro de las sábanas de la cama y de la ropa de la víctima para que sean sometidas a peritajes con el objetivo de establecer si había rastros de ADN del acusado.