Detuvieron a un hombre acusado de abusar de jóvenes durante falsos castings de modelos

Un hombre de 39 años fue detenido en las últimas horas por la Policía de la Ciudad acusado de abusar sexualmente de jóvenes a las que captaba mediante una supuesta agencia de modelos. La investigación se inició tras las denuncias de dos mujeres que aseguraron haber sido sometidas a situaciones de abuso durante encuentros convocados bajo la promesa de participar en castings y desfiles. Al avanzar la pesquisa, la Justicia determinó que el sospechoso ya registraba antecedentes por delitos contra la integridad sexual.

Las denuncias fueron radicadas el 6 de marzo de este año por dos jóvenes de 22 y 25 años en la División de Protección Familiar Área Este de la Policía de la Ciudad. Según relataron, se habían contactado con el acusado —identificado como C.G.L.— luego de ver en redes sociales publicaciones vinculadas a una presunta agencia de modelos.

Según pudo saber LA NACION, el sospechoso, que decía trabajar con el dueño de la empresa como productor de los castings, convocaba a chicas de entre 13 y 23 años a través de Facebook e Instagram para participar de desfiles de alta costura.

Decía que representaba modelos y las abusaba cuando se presentaban: el detenido ya tenía antecedentes por otras causas. Policía de la Ciudad

En su declaración testimonial, las mujeres contaron que durante el encuentro, el hombre les tomó medidas corporales y fotografías en circunstancias que fueron consideradas constitutivas de abuso sexual de acuerdo a la descripción que hicieron las jóvenes, entre lo que mencionaron contactos físicos invasivos y rozamientos reiterados sobre sus genitales.

No se trataba de la primera vez que sobre el sospechoso pesaba una denuncia de ese tipo. La pesquisa, llevada adelante por la División Delitos contra la Integridad Sexual de la fuerza policial porteña, permitió recopilar las publicaciones de otras jóvenes que relataban situaciones similares vinculadas con falsas oportunidades laborales en el ámbito del modelaje.

El acusado había sido condenado a tres años de prisión de ejecución condicional en diciembre de 2017, tras una denuncia radicada en marzo de 2013 por el delito de abuso sexual reiterado en dos oportunidades. En 2022, dicha causa fue archivada por haberse cumplido las reglas de conducta impuestas al condenado, informaron las fuentes policiales.

A su vez, el imputado registraba otra denuncia por abuso sexual radicada en 2025, la cual presentaba similitudes respecto de la modalidad empleada para captar y abordar a las víctimas. Esa causa fue unificada con la que se le abrió este año y que derivó en su detención en la vía pública, en las inmediaciones del cruce de las calles Tucumán y Montevideo, en el barrio porteño de San Nicolás. La orden de aprehensión fue solicitada por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 48. Durante el operativo fue secuestrado un auto Chevrolet Corsa que sería propiedad del sospechoso y dos celulares.