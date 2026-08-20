Detuvieron a un hombre chileno que ocultaba más de tres kilos de pasta base de cocaína en macetas de flores artificiales

Un hombre de nacionalidad chilena, de 56 años y con antecedentes por narcotráfico, fue detenido en el barrio porteño de Balvanera con más de tres kilos de pasta base de cocaína ocultos dentro de cestas de mimbre decoradas con flores artificiales.

La detención fue realizada por personal de la División Investigaciones Antidrogas Sur de la Policía de la Ciudad, que desarrollaba tareas preventivas en el barrio cuando observó al sospechoso transportando una bolsa y, según la información oficial, actuaba de manera sospechosa.

Los efectivos decidieron identificarlo y, antes de que se iniciara la requisa, el hombre habría manifestado espontáneamente que llevaba droga en el interior de la bolsa.

Ante la presencia de testigos, los policías inspeccionaron el contenido y encontraron una particular modalidad de ocultamiento: seis cestos de mimbre que contenían flores artificiales. Dentro de esas estructuras, según se comprobó durante el procedimiento, había pasta base de cocaína.

El pesaje posterior determinó que la cantidad total de la droga secuestrada era de 3,235 kilos.

A partir de la detención y debido a la cercanía del lugar donde fue interceptado con su domicilio, la Justicia autorizó un allanamiento en una habitación de un edificio situado sobre la avenida Hipólito Yrigoyen al 2800.

Durante el procedimiento, los investigadores encontraron otros cuatro cestos de características similares a los utilizados para ocultar la droga. También secuestraron una balanza digital y un teléfono celular, elementos que quedaron incorporados a la investigación.

El detenido quedó imputado por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización Prensa Ministerio de Seguridad

La presencia de más cestos similares llevó a profundizar las sospechas sobre la posible utilización de estos objetos como método para transportar y ocultar la sustancia sin despertar sospechas.

El detenido quedó imputado por infracción al artículo 5, inciso C, de la Ley 23.737, que contempla, entre otras conductas, la tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

Por disposición del magistrado interviniente, se labraron las actuaciones correspondientes y se ordenó el secuestro de la droga y de los demás elementos encontrados durante los procedimientos.