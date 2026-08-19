Buenos Aires es sede de la cumbre mundial de la DEA contra el narcotráfico

La ciudad de Buenos Aires es sede esta semana de la cumbre mundial del Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés). La 40.ª Conferencia Internacional sobre Control de Drogas (IDEC) se celebra en el país desde el martes hasta el 20 de agosto y es organizada por el organismo norteamericano y el Ministerio de Seguridad de Argentina, a cargo de Alejandra Monteoliva.

La funcionaria de Javier Milei es una de las personas que encabeza este foro, en una muestra de reconocimiento de Estados Unidos al trabajo en la lucha contra los delitos complejos.

Idec 2026. Conferencia Internacional de Aplicación de la Ley contra las Drogas . @DEAHQ

Este evento reúne a funcionarios de la administración de Donald Trump, entre 400 y 600 integrantes de las fuerzas de seguridad y delegados de 120 países miembros y observadores de IDEC, junto con representantes de organizaciones policiales internacionales asociadas.

Entre los temas a tratar, los participantes mantendrán coloquios y prácticas estratégicas para reforzar la cooperación operativa, compartir inteligencia crítica y coordinar prioridades de aplicación de la ley frente al narcotráfico, el lavado internacional de dinero y el narcoterrorismo.

Esta iniciativa destaca la alianza entre Estados Unidos y la Argentina, así como el compromiso permanente de la comunidad internacional de desarticular las redes que alimentan el narcotráfico global y amenazan la seguridad regional e internacional.

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“La cumbre de este año se realizará bajo el lema ‘Justicia a través de la fortaleza y la unidad’, que refleja la determinación compartida de países de todo el mundo de enfrentar al crimen organizado transnacional y a las redes globales de narcotráfico”, indicó la embajada estadounidense en la Argentina en un comunicado.

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La organización conjunta comenzó durante la gestión de Patricia Bullrich al frente del Ministerio de Seguridad, cuando a finales de noviembre de 2025 recibió a una delegación de agentes de la DEA que lidera Terry Cole: Michael Cabral, jefe de la División Cono Sur, y Thomas Miles, agregado del organismo en Argentina. En aquella oportunidad, acordaron la necesidad de avanzar en la conferencia número 40.

Creado por la DEA en 1983, IDEC comenzó como un foro multilateral con menos de una docena de países participantes. A lo largo de más de cuatro décadas, la conferencia evolucionó de un foro centrado en la coordinación y el diseño de políticas a una sólida plataforma de planificación operativa y estratégica.

“Es histórico”

Monteoliva destacó la presencia del líder de la DEA y el “reconocimiento” de Estados Unidos en las gestiones contra el narcotráfico.

Idec 2026. Conferencia Internacional de Aplicación de la Ley contra las Drogas . @DEAHQ

“Esto es histórico en el país. Tenemos presencia de 120 países, eso no ocurrió nunca en Argentina, es un voto de confianza muy importante, pero también es un reconocimiento a lo que venimos haciendo y es un mensaje al mundo”, destacó la ministra este miércoles en diálogo con radio Mitre.

DEA Fotomontaje editado con IA

Además, hizo hincapié en el intercambio de información a raíz de las reuniones bilaterales que se llevan a cabo esta semana. “Durante tres días a puertas cerradas se definen las políticas de drogas globales. Entonces, hoy la Argentina es sede de esa referencia y fue muy importante contar y explicar el caso de Rosario porque hoy es muy significativo en la región”, expresó Monteoliva.

Y completó: “Nos vamos reuniendo de a dos países y eso ayuda muchísimo por todo el intercambio de información. Nosotros le estamos planteando al mundo que somos un socio que colabora, que comparte información y que está dispuesto a actuar ayudando”.