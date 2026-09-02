Detuvieron a un policía que le robó la tarjeta de crédito a un compañero y se fue de compras

Un policía sanjuanino fue detenido en las últimas horas, mientras cumplía su función dentro de una comisaría, acusado de haberle robado la tarjeta de crédito a un compañero para hacer compras. Fue la propia víctima quien reconoció al oficial cuando se acercó hasta el local donde se había realizado la transacción, que figuraba en su cuenta, y vio a su colega a través de una cámara de seguridad del comercio.

A primera hora de este martes, un efectivo se presentó ante la Justicia para denunciar la insólita situación que estaba viviendo, informó el medio Tiempo de San Juan. Al notar que en su cuenta de la tarjeta de crédito aparecía un consumo que él no había hecho, la víctima se había contactado con el vendedor del comercio donde se había registrado esa compra. La respuesta del comerciante lo sorprendió: el cliente había sido otro uniformado.

Cuando el efectivo le pidió al dueño del local revisar las cámaras de seguridad de la tienda, la sorpresa fue mayor. El damnificado no dudó lo que veía: la compra la había hecho un compañero de la comisaría 17.ª, ubicada en el departamento sanjuanino de Chimbas.

Un policía sanjuanino le robó la tarjeta a un colega dentro de una comisaría y quedó detenido. Google Maps

Según ese medio sanjuanino, desde el Ministerio Público Fiscal confirmaron que el secuestro del registro fílmico es considerado una prueba “clave” y contundente para la causa, ya que muestra el momento exacto en que se perpetra la maniobra fraudulenta.

Con esa prueba más la denuncia de la víctima, los fiscales a cargo de la investigación, pertenecientes a la UFI de Delitos Especiales, solicitaron la orden de detención, medida que fue ejecutada en la tarde de ayer luego de que el magistrado de turno diera el visto bueno. El imputado fue detenido mientras cumplía con sus tareas en la seccional de Chimbas y decidieron su traslado a la seccional 28.ª hasta que se realice la audiencia para informarle sobre la acusación que pesa sobre él.