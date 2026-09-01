Detuvieron a uno de los sospechosos del violento robo al excampeón de TC Walter Hernández

MAR DEL PLATA.- La investigación a un violento robo cometido durante el pasado fin de semana en un establecimiento de zona rural y cuya víctima fue un expiloto Walter Hernández, campeón de Turismo Carretera y con décadas como productor de papa, avanzó en las últimas horas con la detención de uno de los sospechosos de participar del hecho y secuestro de un vehículo y otros elementos de prueba.

La causa que lleva adelante el fiscal Mariano Moyano busca esclarecer este asalto en el que Walter Hernández fue despojado de una importante suma de dinero y otros elementos de valor a manos de una banda que estaría integrada por seis a ocho personas.

Lo sorprendieron el pasado viernes por la noche en su establecimiento conocido como “Silecia”, a unos 40 kilómetros al sur de Mar del Plata por ruta 88, una zona conocida como paraje La Polola. Los delincuentes ingresaron encapuchados y armados para luego reducir a Hernández y quienes lo acompañaban, miembros de su familia.

Lo sometieron a golpes y maltratos para reclamarle una suma en efectivo más importante que la que encontraron mientras revisaban las distintas dependencias de la casa. Finalmente escaparon con una camioneta Toyota Hilux del productor agropecuario, algunos relojes y alhajas, teléfonos y una pistola de su propiedad, entre otros valores.

Ni Hernández ni quienes estaban con él en el inmueble resultaron con lesiones importantes. La banda escapó en distintos vehículos y su fuga pudo ser reconstruida parcialmente a partir de la labor investigativa de la fiscalía y la policía.

Con algunas precisiones se determinó un posible domicilio que oficiaría como escondite de uno de los autores del robo, por lo que se solicitó un allanamiento, avalado por el juez de Garantías Gabriel Bombini. La camioneta de Hernández se recuperó en un camino rural, pero incendiada, con daño total.

La vivienda requisada se encuentra a muy pocos kilómetros del lugar del hecho y allí pudieron dar con el sujeto buscado. Tiene 33 años y en las próximas horas será trasladado a tribunales para ser indagado por robo agravado.

En poder del sospechoso se secuestró una camioneta marca Kia que estaría señalada como uno de los vehículos en que se movió la banda al momento de cometer el robo. Según trascendió de fuentes policiales, en la carrocería presentaba perdigones que pudieron ser extraídos y serán sometidos a peritaje.

El acusado tenía un teléfono celular que también quedó a disposición de la justicia y será remitido para la descarga de información y posible determinación de contactos y llamadas, con lo que se podría sumar datos que contribuyan a reconstruir la red de funcionamiento de esta banda y sus integrantes.

El hecho, por sus características, vuelve a poner en la mira los delitos en zonas rurales. En este caso la víctima es un empresario importante por sus operaciones como productor agropecuario y responsable de una planta de procesamiento de papas.

Las características del hecho llevan a recordar otro asalto muy similar ocurrido también en un establecimiento rural de ese tramo de la ruta 88, entre Comandante Nicanor Otamendi y Mar del Plata. En aquella oportunidad la víctima fue otro famoso: el campeón olímpico de ciclismo y ex legislador Juan Curuchet. Una banda irrumpió en su domicilio, lo redujo junto a su pareja y le robó dinero y otras pertenencias. Entre ellas varias medallas doradas que eran recuerdo de sus logros deportivos. También se fueron en su vehículo que, poco después, encontró quemado y desmantelado.